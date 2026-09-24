Kimmich Lampaui Kroos dalam Sejarah Jerman

Joshua Kimmich menjalani laga internasional ke-115 bersama timnas Jerman pada Kamis malam ini, menghadapi Belanda dalam pembuka perjalanan dua raksasa di UEFA Nations League, sekaligus mencatatkan pencapaian bersejarah baru bagi bintang Bayern Munich tersebut.

Dengan penampilan ini, Kimmich melampaui rekan senegaranya Toni Kroos yang mengoleksi 114 laga internasional, dan menempati sendirian posisi ketujuh dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Jerman.

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Kimmich yang berusia 31 tahun terus memperkuat posisinya di antara pemain Jerman dengan penampilan terbanyak di level internasional, setelah menjalani laga pertamanya bersama timnas pada Mei 2016.

Sejak saat itu ia menjadi salah satu elemen paling menonjol di tim, sekaligus mengenakan ban kapten sejak September 2024.

Penampilan ke-115 Kimmich ini datang di awal era Jurgen Klopp bersama timnas Jerman, di mana pelatih baru itu mengandalkannya di lini tengah saat menghadapi Belanda, sebagai bagian dari rencananya untuk meremajakan tim setelah Piala Dunia 2026.

Dengan mencapai 115 laga, Kimmich berada di belakang Lothar Matthaus, Miroslav Klose, Thomas Muller, Lukas Podolski, Manuel Neuer, dan Bastian Schweinsteiger dalam daftar pemilik jumlah laga terbanyak bersama Jerman.











