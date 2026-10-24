Kimi Antonelli unggul lebih dulu: Favorit juara dunia raih pole position di Austin

Pembalap Italia berusia 20 tahun itu mencatat waktu tercepat pada kualifikasi di Austin, Texas, dengan 1 menit 34,035 detik. Ia akan memulai balapan dari posisi pertama untuk ketujuh kalinya tahun ini. Pada seri ke-18 Kejuaraan Dunia musim ini (pukul 21.00 MEZ), Antonelli memiliki peluang pertamanya untuk meraih gelar juara dunia. "Rasanya menyenangkan!" kata Antonelli melalui radio kepada timnya di pit.

Antonelli mengungguli Max Verstappen, yang sedang tampil apik setelah memenangi dua balapan terakhir di Malaysia dan Singapura, dengan selisih hampir dua persepuluh detik. Rekan setim Verstappen di Red Bull, Isack Hadjar, menempati posisi ketiga.

Sesi kualifikasi berlangsung mengecewakan bagi Ferrari. Setelah tampil kuat dalam sesi latihan, Charles Leclerc hanya menempati posisi keempat, di depan pemegang rekor gelar juara dunia Lewis Hamilton. George Russell juga mengecewakan dengan finis keenam menggunakan mobil Mercedes lainnya.

Mercedes mengawali akhir pekan dengan kurang meyakinkan

Audi menunjukkan kerja sama tim yang baik. Karena Gabriel Bortoleto harus memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang akibat penalti mesin, pembalap Brasil itu memberikan keuntungan slipstream kepada rekan setimnya asal Jerman, Nico Hülkenberg. Meski begitu, Hülkenberg hanya mampu meraih posisi start ke-11.

Mercedes memasuki kualifikasi setelah menunjukkan performa yang naik turun dalam sesi latihan. "Ada satu atau dua tikungan yang merusak seluruh putaran kami," kata kepala divisi olahraga otomotif Mercedes, Toto Wolff, kepada Sky. Ban yang terlalu panas kemudian tidak dapat pulih pada sektor terakhir. Mereka juga "belum menemukan solusi" untuk setelan sayap depan.

Namun, masalah itu tak lagi terlihat di Q3. Antonelli dengan cepat mencatat waktu tercepat sementara dan menetapkan patokan tinggi untuk posisi pole. Para pesaingnya tidak mampu melampaui catatan itu pada percobaan terakhir.

Bagaimana Kimi Antonelli bisa menjadi juara dunia di Austin?

Antonelli (340 poin) bisa menjadi juara dunia termuda dalam sejarah pada balapan ke-18 musim ini. Russell, pesaing terdekatnya, tertinggal 102 poin, sedangkan Hamilton tertinggal 111 poin. Dengan enam balapan tersisa, masih ada maksimal 150 poin yang bisa diraih.Untuk memastikan gelar juara dunia lebih awal, Antonelli harus memenangi balapan pada hari Minggu, sementara Russell tidak boleh finis lebih tinggi dari posisi kesembilan dan Hamilton tidak boleh finis lebih tinggi dari posisi kelima.