Penderitaan pemain Maroko, Brahim Diaz, di Real Madrid semakin bertambah, setelah peluangnya untuk mendapatkan menit bermain menjadi lebih kecil dari sebelumnya, terutama setelah penampilan mencolok pemain Brasil, Endrick, saat menghadapi Roma, laga di mana tim ibu kota Spanyol itu mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan dramatis.

Pada laga tersebut, ketika Real Madrid tertinggal 3-1 dengan sisa lebih dari setengah jam waktu normal, pelatih Jose Mourinho menggunakan seluruh opsi serangan yang tersedia di bangku cadangan dalam upaya menyelamatkan situasi, kecuali Brahim Diaz, yang hanya menyaksikan kebangkitan timnya dari bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan tampil.

Seiring menurunnya performa lini belakang Roma, Mourinho memutuskan memasukkan Endrick di sisi kanan, area yang biasa ditempati Diaz, dan striker Brasil itu menyuguhkan penampilan kuat dalam waktu setengah jam, yang menegaskan keunggulannya dalam perebutan menit bermain.

Endrick mencatatkan kehadiran yang berpengaruh berkat golnya, kemampuan menggocek, serta kemampuannya menghubungkan permainan dengan rekan-rekannya dan menciptakan ancaman, hingga menjadi pesaing langsung Diaz, yang perannya terus menurun seiring berjalannya pekan-pekan musim ini, menurut laporan yang diterbitkan surat kabar Spanyol "Marca" pada hari Jumat ini.

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Hanya 178 menit untuk Brahim Diaz

Menurunnya peran Diaz dimulai sejak masa persiapan musim, meski ia mendapat ruang untuk tampil dalam proyek baru Mourinho, setelah kembali lebih awal ke sesi latihan menyusul tersingkirnya timnas Maroko dari perempat final Piala Dunia.

Namun saat pertandingan resmi dimulai, pemain itu justru berada di bangku cadangan ketika menghadapi Espanyol, dan tidak tampil sama sekali meski saat itu tim membutuhkan solusi serangan untuk memastikan kemenangan.

Setelah Real Madrid menjalani 10 pertandingan musim ini, menit bermain Diaz tidak lebih dari 178 menit yang terbagi dalam empat pertandingan, menjadikannya salah satu pemain dengan kesempatan bermain paling sedikit di dalam tim.

Sebaliknya, Carlos Espi tampil selama 38 menit dalam enam pertandingan dan mencetak tiga gol, sementara Endrick menjalani 35 menit dalam dua pertandingan dan mencetak satu gol.

Namun perbedaannya, Espi dan Endrick sama sekali belum pernah memulai pertandingan sebagai pemain inti, sedangkan Diaz mendapatkan kesempatan tampil dalam susunan pemain utama pada pekan ketiga Liga Spanyol, melawan Malaga di Stadion Santiago Bernabeu, dan juga pada laga pembuka perjalanan di Liga Champions melawan Inter Milan.

Pada laga melawan Inter, Diaz bermain selama 79 menit dan menyuguhkan penampilan mencolok meski menderita rasa sakit fisik yang jelas pada kakinya, dalam pertandingan yang mencerminkan sejauh mana komitmen dan keinginannya membantu tim, bahkan ketika ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya.

Dari total menit yang ia jalani musim ini, 143 menit di antaranya datang dari dua pertandingan yang ia mulai sebagai pemain inti, sementara ia belum tampil lagi sejak 15 September lalu, ketika masuk sebagai pemain pengganti melawan Elche 23 menit sebelum laga berakhir.

Penampilan lainnya yang terakhir adalah melawan Real Sociedad pada akhir Agustus, ketika ia bermain selama 12 menit, sementara Espi memastikan kemenangan pada laga melawan Elche dan Espanyol dengan satu gol di masing-masing pertandingan.

Endrick melangkah maju, masa depan Diaz semakin tidak jelas

Hingga kini Brahim Diaz belum mampu mengembalikan level yang ia tunjukkan sepanjang musim 2023-2024, ketika ia menjadi salah satu solusi penting bagi pelatih Carlo Ancelotti, memanfaatkan absennya Jude Bellingham dan sejumlah pemain lain, sebelum ia memilih membela timnas Maroko pada periode ketika ia sedang menjalani level terbaiknya.

Seiring berjalannya waktu, pemain itu menemukan dirinya berada di belakang beberapa nama dalam perhitungan Mourinho. Wajar jika perannya menurun di tengah keberadaan Diomande, yang bergabung dengan nilai 140 juta, sementara persaingan dengan Bellingham untuk bermain di belakang Kylian Mbappe tampak sulit, pada saat Arda Guler terus menyuguhkan penampilan yang membuat keputusan mengeluarkannya dari susunan pemain utama menjadi bahan perdebatan.

Dan sekarang, kembalinya Endrick dengan kuat semakin memperumit posisi pemain Maroko itu, setelah striker Brasil tersebut menunjukkan kemampuannya memberi nilai tambah di posisi sayap kanan, yang merupakan salah satu opsi yang tersedia bagi Diaz.

Mourinho sebelumnya menegaskan setelah laga melawan Roma bahwa kepergian Endrick dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin adalah hal yang mustahil, sebuah pernyataan yang mungkin mencerminkan keyakinan pelatih untuk terus mengandalkan pemain tersebut.

Dengan semakin dekatnya periode transfer musim dingin, perhitungan di dalam Real Madrid bisa saja berubah, setelah sebelumnya Endrick adalah pemain yang masa depannya diliputi keraguan, sementara kini Brahim Diaz justru menjadi pihak yang mencari tempat dan perannya di dalam tim, di tengah ketiadaannya dari pertandingan sejak pertengahan September dan menurunnya peluangnya untuk tampil.