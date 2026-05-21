Wim Kieft memberikan penilaian yang cukup keras terhadap Kasper Dolberg dalam acara KieftJansenEgmondGijp pada hari Kamis. Analis asal Haarlem ini, yang pernah bermain untuk klub asal Amsterdam tersebut, tidak memperkirakan bahwa penyerang asal Denmark itu akan pernah mencapai level teratas.

Pembawa acara Michel van Egmond menyinggung dalam podcast hari Kamis bahwa Kieft adalah penggemar Dolberg. Setidaknya dia adalah seseorang yang menghargai kualitas penyerang asal Denmark tersebut. Dia langsung menambahkan bahwa FC Midtjylland serius ingin merekrut pemain Ajax tersebut.

''Benarkah? Dia kan belum terlalu tua? 28 atau 29 tahun,'' jawab Kieft dengan nada terkejut. ''Maka dia masih bisa bermain beberapa tahun lagi.''

Mantan penyerang Ajax itu kemudian memulai analisisnya tentang Dolberg, yang terikat kontrak di Amsterdam hingga pertengahan 2029. ''Dia tidak bisa konsisten, padahal dia bisa bermain sepak bola dengan sangat baik. Pemain muda Lammers itu juga bisa bermain sepak bola dengan sangat baik. Tapi mereka tidak bisa menuntaskan peluang.''

Kieft juga tidak mengharapkan Dolberg akan mengambil langkah lebih jauh dalam perkembangannya. ''Tidak, tentu saja tidak. Jika Dolberg bisa melakukannya setiap pekan, dia sudah mencetak 30 gol di Belanda.''

“Kamu bahkan tidak bisa menyalahkannya. Itu memang sifatnya. Kita berpikir: apa-apaan ini. Tapi ya, kalau kamu tidak bisa memotivasi diri sendiri,” keluh Kieft yang kritis di akhir diskusi tentang Dolberg yang diidam-idamkan.

Dolberg (28) terikat kontrak dengan Ajax antara tahun 2016 dan 2019. Setelah petualangan di OGC Nice, Sevilla, TSG Hoffenheim, dan Anderlecht, penyerang ini kembali ke Johan Cruijff ArenA tahun lalu. Saat itu, Ajax mengeluarkan sepuluh juta euro untuk Dolberg, yang menandatangani kontrak selama empat tahun.