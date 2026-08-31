Wim Kieft sama sekali tidak terkesan dengan Ricardo Pepi. Mantan penyerang itu melihat PSV menang telak 1-6 di markas FC Utrecht pada Minggu, tetapi menilai penyerang asal Amerika Serikat itu nyaris tidak memainkan peran berarti. “Pepi mengecewakan. Ya, dia sangat mengecewakan,” simpul Kieft pada Senin malam dalam Rondo di Ziggo Sport.

PSV awalnya sempat mengalami masalah di Galgenwaard, karena Artem Stepanov membawa FC Utrecht unggul lebih dulu pada awal laga. Setelah itu, tim asal Eindhoven sepenuhnya mengambil alih permainan dan lewat Ruben van Bommel serta Guus Til, ketertinggalan dibalik menjadi keunggulan 1-2 bahkan sebelum turun minum.

Setelah jeda, juara bertahan Eredivisie itu pada akhirnya melesat jauh meninggalkan tim asuhan pelatih Anthony Correia. Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til, dan Sergiño Dest memastikan jumlah gol PSV pada akhirnya berhenti di angka enam, tetapi Pepi gagal memanfaatkan perbedaan kekuatan tersebut.

Justru penampilan penyerang tengah itu yang membuat Kieft kecewa. “Saya rasa dia menyentuh bola tiga kali di babak pertama. Kalau dia tidak ikut bermain dalam permainan, oke, karena saya rasa itu memang bukan kualitas utamanya,” ujar mantan penyerang top tersebut.

“Tetapi dia dulu selalu sangat tajam di depan gawang. Sekarang semuanya seperti serba kurang sedikit,” lanjut Kieft dengan kritis. Karena itu, sang analis cukup sulit memahami mengapa Pepi saat ini tidak mencapai level yang sebelumnya ia tunjukkan di Eindhoven.

Kieft memang juga pernah melihat versi yang sangat berbeda dari pemain Amerika Serikat itu. “Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Pepi itu. Tentu dia sudah banyak mengalami cedera, tetapi saya terutama menilainya sebagai pelapis yang sangat bagus untuk Luuk de Jong,” kenang mantan pemain timnas itu.

Menurut Kieft, Pepi bahkan sempat melewati periode ketika layak dibahas secara serius apakah dia seharusnya mendapat prioritas di atas De Jong. “Pada satu titik saya berpikir: mungkin dia memang harus dimainkan. Lalu dia mengalami cedera. Saya juga tidak tahu,” kata Kieft.