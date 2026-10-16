Wim Kieft melihat kontras yang menyakitkan antara Ajax dan Feyenoord. Menurut mantan penyerang itu, Feyenoord saat ini memainkan sepakbola paling menarik di Belanda, sementara antusiasme di Amsterdam setelah awal musim yang menjanjikan telah lenyap sepenuhnya. Dalam kolomnya untuk De Telegraaf, Kieft melontarkan kritik tajam terhadap permainan tim asuhan Michel Sanchez.

Pada awal musim, suasana di Ajax masih sangat positif. Direktur teknik Jordi Cruyff mendatangkan sejumlah nama besar ke Amsterdam, sementara hasil di babak kualifikasi Conference League juga memberi alasan untuk optimistis. Saat itu, Kieft pun puas dengan permainan yang ditampilkan Ajax, tetapi kini nyaris tak ada lagi antusiasme tersebut.

Menurut Kieft, pertandingan Kamis lalu menjadi titik terendah dari perkembangan Ajax belakangan ini. "Menghadapi Hajduk Split, tim asuhan Michel Sanchez tampil jauh di bawah standar minimum," simpulnya. Mantan pemain tim nasional itu melihat tim yang bermain tanpa kekompakan dan kedalaman, dengan tempo yang terlalu lambat.

Di lini serang, Ajax juga nyaris tak membuat Kieft terkesan. Ia tampak kesal dengan minimnya peluang. "Pertandingan dimulai pukul 18.45, tetapi Anda bisa saja tertidur saat menontonnya," tulisnya. Menurut mantan penyerang itu, Ajax membutuhkan waktu sangat lama bahkan untuk membangun serangan yang layak.

Penampilan Sofyan Amrabat yang mengecewakan membuat Kieft mengubah pandangannya tentang mantan kapten Ajax, Jordan Henderson. Gelandang asal Inggris itu terus-menerus mendapat kritik keras selama berada di Amsterdam, tetapi menurut sang analis, nilainya kini semakin jelas. "Dia (katanya) tidak begitu bagus, tetapi ketika Anda melihat Amrabat berkeliaran seperti orang tersesat di lini tengah, Henderson tampak semakin bagus dari pertandingan ke pertandingan."

Kieft bahkan melangkah lebih jauh dalam menilai kembali mantan kapten Ajax tersebut. "Belakangan terbukti bahwa dia sebenarnya pemain yang luar biasa bagi Ajax," kata mantan pemain tim nasional itu. Ia juga menunjuk apa yang ditunjukkan Henderson setelah meninggalkan Amsterdam, bersama Brentford dan kini Chelsea.

Kieft juga tidak terlalu antusias terhadap rekrutan Ajax lainnya pada musim panas. Menurutnya, Julian Brandt terlalu cepat dipuja dan antusiasme terhadap Tolu Arokodare terlalu berlebihan. Kieft menilai penyerang itu kuat secara fisik dan berbahaya dalam duel udara, tetapi kemampuannya dalam memainkan bola masih kurang. Menurutnya, itulah sebabnya Míchel kerap lebih memilih Kasper Dolberg. "Itu bukan tanpa alasan," kata Kieft.