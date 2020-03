Khawatir Virus Corona, Getafe Tolak Tanding Lawan Inter Milan

Getafe melalui presidennya bahkan rela jika timnya dinyatakan gugur dari babak 16 besar Liga Europa.

Presiden Angel Torres dengan tegas menolak jika timnya harus terbang ke Milan di tengah wabah virus corona yang merebak di Italia.

Getafe dijadwalkan bertandang ke Milan terlebih dahulu untuk menjalani leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Jumat (13/3) dini hari WIB lusa, namun negara tersebut sekarang tengah menjalani lockdown hingga 3 April mendatang imbas dari virus yang sudah menelan 631 korban jiwa dari total 10.149 yang terinfeksi di negeri Pizza itu.

Torres kepada Onda Cero bahkan rela jika perjalanan timnya di Liga Europa harus berakhir di sini, asalkan timnya tidak terbang ke episentrum virus tersebut.

“Jika kami tereliminasi, kami akan menerimanya namun [saya tegaskan] Getafe takkan pergi ke Italia,” kata Torres.

“UEFA mengatakan bahwa kami harus meminta izin spesial kepada pemerintah Spanyol untuk pergi ke sana, tapi kami takkan melakukannya. Spanyol mendukung keputusan kami.”

