Jacobo Ramon, jantung pertahanan Como, menjadi incaran sejumlah klub Liga Primer Inggris menjelang bursa transfer musim panas mendatang.

Situs Foot Mercato menyebutkan, mengutip surat kabar AS, bahwa Real Madrid bisa saja meraih keuntungan besar dari transfer Jacobo Ramon.

Los Blancos memiliki beberapa kartu truf dalam urusan ini. Ketika Ramon pindah ke Como seharga 2,5 juta euro, Real Madrid tetap menyimpan 50% hak atas pemain tersebut.

Real Madrid juga memiliki klausul membeli kembali Jacobo Ramon dari Como seharga 10 juta euro.

Manchester United dianggap sebagai klub yang paling berminat merekrut Jacobo Ramon, sementara Chelsea dan Liverpool memantau dari dekat perkembangan performanya.

Setelah pemanggilan pertamanya ke skuat tim nasional senior Spanyol, nilai jual pemain berusia 21 tahun itu melambung menyusul penampilan-penampilan mengesankan yang ia tunjukkan di lapangan Italia, sesuatu yang tidak luput dari perhatian para petinggi Real Madrid.

Pada saat nilai pasar pemain itu saat ini diperkirakan mencapai sekitar 45 juta euro, menurut situs Transfermarkt, klub Ibu Kota Spanyol tersebut dapat mempertimbangkan untuk mendatangkannya kembali dengan harga jauh lebih rendah dari nilainya saat ini, atau memanfaatkan hasil dari kemungkinan penjualannya.

Dengan demikian, manajemen Real Madrid tampak berada dalam posisi ideal untuk meraup keuntungan finansial besar dari transfer Jacobo Ramon, yang bisa dengan cepat berubah menjadi operasi yang sangat sukses secara ekonomi bagi klub Ibu Kota Spanyol itu.

"AS" menyebutkan bahwa Jacobo Ramon tidak akan meninggalkan Como pada bursa transfer musim dingin mendatang, tetapi para klub memantaunya dengan semakin intens.

Untuk saat ini, para petinggi Real Madrid tidak ingin mendahului peristiwa atau mengambil keputusan dini, tetapi Jacobo dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Antonio Rudiger apabila ia hengkang.

Ramon Jacobo menonjol berkat kemampuannya membangun serangan dari belakang, selain ketepatan pengambilan keputusan dan kematangannya dalam menghadapi berbagai situasi, di samping kemampuannya yang besar dalam membaca dan mengantisipasi pergerakan lawan.

Ditambah lagi keunggulannya dalam duel udara, mengingat tingginya mencapai 1,96 meter, serta ia terus mengembangkan naluri mencetak golnya, yang menjadikannya senjata serangan tambahan bagi timnya.

Sepanjang musim ini, ia mencetak 3 gol dan menyumbang dua assist bersama Como, serta menambahkan dua gol lagi mengenakan kostum tim nasional Spanyol U-21 selama jeda internasional sebelumnya.

Adapun panutannya di lapangan adalah Sergio Ramos. Dan tampaknya Jacobo berada di jalur yang benar untuk mendekati perjalanan karier idolanya itu.