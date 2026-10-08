Klub Al Nassr mengalami krisis besar menjelang salah satu laga derby Riyadh, dan itu disebabkan oleh Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Al Nassr akan menghadapi Al Diriyah, besok Jumat, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik tim Al Nassr, menghadapi krisis di lini belakang karena belum siapnya duet Abdulelah Al-Amri dan pemain Prancis Mohamed Simakan secara penuh untuk tampil dalam laga tersebut.

Al-Amri mengalami kelelahan setelah tampil bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang berakhir dua hari lalu pada Selasa dengan dinobatkannya Arab Saudi sebagai juara setelah menang atas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Pada saat yang sama, Simakan belum siap secara penuh untuk tampil menghadapi Al Diriyah, meskipun ia telah kembali mengikuti sebagian latihan tim, kemarin Rabu, setelah pulih dari cedera tarikan otot.

Duet tersebut dijadwalkan menjalani tes medis, hari ini Kamis, untuk mengetahui kondisi akhir mereka terkait kemampuan untuk tampil sebagai starter dalam laga melawan Al Diriyah.

Jika kedua pemain itu tidak mampu tampil sebagai starter, Postecoglou terpaksa akan mengandalkan Nader Al-Sharari di samping pemain Spanyol Inigo Martinez, dengan kemungkinan menggunakan salah satu pemain muda untuk mengisi bangku cadangan.

Perlu diingat bahwa Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Arab Saudi dengan 16 poin, yang diraih dari 5 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, berselisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan satu poin di belakang Al Ittihad yang berada di posisi runner-up.