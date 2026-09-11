Persaingan memperebutkan Ballon d'Or menyala lebih awal, setelah Kylian Mbappe masuk dengan kuat ke dalam lingkaran kandidat, di tengah dukungan terbuka yang ia peroleh dari mantan pelatihnya, Jose Mourinho, yang menempatkannya di antara kandidat terkuat untuk meraih penghargaan tersebut, bersama Vinicius Junior dan Jude Bellingham.

Pernyataan Mbappe mengenai peluangnya menyabet Ballon d'Or memicu perhatian luas, setelah pemain Prancis itu berbicara tentang penghargaan tersebut dengan percaya diri yang jelas, menegaskan bahwa ia merasa tahun ini mungkin menjadi waktu yang tepat untuk memenangkannya, tanpa mengabaikan fakta bahwa keputusan akhir berada di tangan para pemilih.

Mbappe mengatakan: "Ketika kamu bermain untuk klub terbaik di dunia, orang-orang secara otomatis mengaitkanmu dengan penghargaan-penghargaan ini, baik yang kolektif maupun individu. Banyak orang berbicara denganku di jalan tentang Ballon d'Or dan menyebutku sebagai kandidat potensial untuk memenangkannya, dan itu adalah penghargaan yang merupakan capaian besar bagi pemain mana pun."

Bintang Real Madrid itu menambahkan: "Aku telah menciptakan banyak sejarah musim panas ini di turnamen olahraga paling penting, tetapi kita lihat apa yang akan terjadi. Aku punya perasaan bahwa tahun ini adalah waktu yang tepat untuk memenangkannya, tetapi masih ada banyak waktu, dan orang-orang bebas memilih siapa yang mereka anggap sebagai pemain terbaik di dunia."

Pernyataan ini memicu gelombang kontroversi, terutama karena sebagian kritikus Real Madrid menganggap rasa percaya diri Mbappe sebagai bentuk kesombongan, namun Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, tampil membela penyerang Real Madrid tersebut, dengan menilai bahwa ucapannya mencerminkan keterusterangan, bukan kesombongan.

Regragui berkata: "Mengapa ia harus munafik seperti sebagian pemain dan mengatakan bahwa ia ingin menang, tetapi ia tidak merasa pantas mendapatkannya? Setidaknya ia jujur dan percaya diri. Adapun soal apakah ia layak mendapatkan penghargaan itu atau tidak, itu adalah persoalan lain."

Pelatih asal Maroko itu menegaskan bahwa persaingan memperebutkan Ballon d'Or tahun ini tampak terbuka bagi lebih dari satu nama, sembari menunjukkan sulitnya menebak pemain yang akan memastikan penghargaan tersebut.

Ia menjelaskan: "Akan sangat sulit menebak pemenang tahun ini. Semua bersaing dan meyakini bahwa inilah tahun di mana mereka bisa menang. Selain Mbappe, ada Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Michael Olise, Fabian Ruiz, dan masih banyak lainnya."

Regragui menilai bahwa Mbappe tidak perlu menyembunyikan ambisinya atau berpura-pura tidak ingin memenangkan penghargaan itu, selama ia meyakini kemampuannya untuk meraihnya, dengan menganggap bahwa mengakui ambisi lebih baik daripada pernyataan-pernyataan diplomatis yang menyembunyikan keinginan sebenarnya untuk juara.