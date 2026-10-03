Suasana muram yang menyelimuti tim Belgia belakangan ini tampaknya sudah hilang. Di bawah Mark van Bommel, beberapa pertandingan pertama terlihat jauh lebih menjanjikan, dengan Kevin De Bruyne sebagai sorotan utamanya.

Gelandang Napoli itu sempat terlihat seperti sudah melewati masa terbaiknya di tim nasional, tetapi di bawah pelatih baru ia benar-benar hidup kembali. Hal itu sekali lagi ia tegaskan pada Jumat dalam laga Nations League melawan Turki (3-0), saat ia mencetak dua gol.

“Pendekatan yang tenang dan pragmatis inilah yang tepat dibutuhkan De Bruyne. Tanpa romantisme, tanpa teori besar: hanya pelatih yang memahami apa yang membuat dirinya dan tim menjadi lebih kuat,” tulis Het Nieuwsblad.

“De Bruyne bermain melawan Turki seperti yang kita kenal: menentukan, dominan, berbahaya. Dua gol indah, umpan-umpan cerdas, ancaman yang konstan,... Level yang jarang ia capai musim lalu. Dan yang terutama: kegembiraan bermain yang nyaris bisa dirasakan.”

Setelah laga usai, pemain dengan 127 caps bersama Rode Duivels itu berbicara tentang Van Bommel. “Sepak bola dari pelatih tim nasional ini lebih cocok untuk saya. Saya selalu terbiasa melakukan pressing agresif ke depan. Anak-anak bermain dengan energi yang sangat besar dan itu membantu saya. Saya pikir saya cukup kritis dan punya gambaran diri yang cukup baik. Saya merasa masih bisa membantu.”

Van Bommel sangat senang De Bruyne masih tetap tersedia untuk Belgia. “Saya senang dia tidak berhenti. Anda harus menempatkannya dalam kekuatannya. Saya tidak bisa membuatnya menjadi pemain yang lebih baik. Tetapi jika saya membuat tim lebih baik, saya juga membuat individunya lebih baik,” katanya realistis. “Bagus bahwa dia merasa sepak bola ini cocok untuknya. Jika para pemain puas, kami juga puas.”

Het Nieuwsblad pun melihat sesuatu yang sangat indah sedang terbentuk. “Ini adalah kerja sama yang memancarkan saling pengertian. Kesepahaman itu terlihat di lapangan. De Bruyne mendapatkan tim yang berpikir ke depan, yang bermain intens, yang mendukungnya. Van Bommel mendapatkan seorang pemimpin yang memperkuat idenya, menentukan tempo, dan membuat perbedaan. Jika kesepahaman ini terus berkembang, masa depannya terlihat cerah.”