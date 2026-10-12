Kevin De Bruyne mulai berbicara dengan klub baru: transfer pada Januari tampaknya segera terjadi

Kevin De Bruyne dikabarkan berada di ambang pintu keluar Napoli, menurut jurnalis bursa transfer Italia Nicolo Schira. Sebuah klub dari MLS Amerika Serikat tertarik merekrut pemain asal Belgia itu.

De Bruyne bermain untuk Napoli sejak meninggalkan Manchester City pada musim panas 2025. Sejauh ini, ia telah tampil 28 kali untuk klub asal Italia selatan tersebut, mencetak delapan gol dan menyumbang lima assist.

Gelandang itu terikat kontrak dengan Napoli hingga pertengahan 2027, tetapi mungkin tidak akan menuntaskannya. San Diego FC mengincar pemain Belgia berusia 35 tahun tersebut.

Klub itu juga sudah tertarik kepada De Bruyne pada 2025. Saat itu, San Diego harus bersaing dengan Napoli, Galatasaray, Inter Miami, dan sejumlah klub dari Arab Saudi. Pada akhirnya, De Bruyne memilih Napoli.

Peluang De Bruyne mengakhiri kariernya di San Diego cukup besar. Mantan pemain VfL Wolfsburg dan Manchester City itu berlibur ke kota tersebut setiap tahun dan sangat menyukai kawasan itu.

Pada jeda internasional November, agen De Bruyne dan manajemen San Diego berencana berbicara secara langsung.