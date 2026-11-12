Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAINING WEDNESDAYGetty Images
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Kevin De Bruyne langsung tanggapi ketertarikan PSV seusai Turki vs Belgia

Ikuti GOAL di Google
Iklan

Kevin De Bruyne ditanya soal ketertarikan PSV seusai pertandingan Turki melawan Belgia. Gelandang itu hanya memberikan jawaban yang umum.

Surat kabar Belanda dipenuhi berita tentang De Bruyne pada Kamis pagi, setelah Nicolo Schira mengabarkan hal itu dari Italia pada pagi hari.

Rik Elfrink mengonfirmasi ketertarikan PSV. Namun, ia menegaskan bahwa transfer tersebut masih jauh dari kata pasti.

De Bruyne saat ini masih menjadi pemain Napoli, yang disebut akan meminta biaya transfer untuknya. Mantan pemain Manchester City itu juga menerima gaji tinggi.

Iklan
Iklan

Meski begitu, upaya PSV masih punya peluang untuk berhasil. Istri De Bruyne berasal dari Hasselt dan pasangan itu memiliki rumah di sana. Dari sana, De Herdgang bisa dicapai dalam waktu kurang dari satu jam.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
NEC

NEC

Eredivisie

21 Nov 2026

PSV

PSV

Seusai laga Turki melawan Belgia (1-2), ketika De Bruyne mencetak satu gol, ia ditanya soal ketertarikan tersebut. "Ketika bangun pagi tadi, saya melihat banyak orang telah mengirimkan sesuatu kepada saya."

"Saat ini saya berada di sini dan hanya menjalankan tugas saya. Saya menjalani musim yang bagus dan senang karena cukup bugar untuk membantu tim serta bisa bermain dalam pertandingan," pungkasnya. "Apa yang akan terjadi, akan terjadi."

Iklan

De Bruyne mengawali kariernya sebagai pemain di Belgia bersama KRC Genk. Tak lama kemudian, Werder Bremen membawanya ke Jerman. Setelah membela Chelsea, Wolfsburg, dan Manchester City, ia tiba di Italia musim lalu.

Di Napoli, gelandang berusia 35 tahun itu menjalani periode yang tidak konsisten. Ia kerap berkutat dengan cedera dan disebut tidak puas dengan gaya bermain yang diterapkan pelatih.