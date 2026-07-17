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Julian AlvarezGetty Images
Sydney Jordan

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Ketua Atlético ikut campur dalam drama seputar Álvarez dan mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas

Transfers
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid

Julián Álvarez baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid. Awalnya tampak bahwa ia akan pindah ke FC Barcelona, namun ketua Atleti kini tampaknya akan mengakhiri drama transfer seputar penyerang asal Argentina tersebut.

Álvarez mengumumkan pada akhir Juni bahwa ia telah memberi tahu manajemen klub mengenai keinginannya untuk hengkang. Hal itu ia sampaikan setelah pertandingan antara Argentina dan Austria (2-0). “Yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer, dan saya ingin mewujudkan impian saya,” katanya saat itu. Barça, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain tampak sangat tertarik.

Pernyataan sang penyerang itu menimbulkan banyak kegemparan. Fabrizio Romano langsung melaporkan bahwa Álvarez dan Barcelona telah mencapai kesepakatan pribadi. Hal itu cukup mengejutkan, mengingat pihak Madrid belum memberikan izin kepada pihak Catalan untuk bernegosiasi dengan pemain mereka.

Atlético sebelumnya telah menegaskan bahwa kepindahan Álvarez ke Barcelona sama sekali tidak mungkin terjadi. “Tidak ada jumlah uang apa pun yang bisa membuat Barcelona membeli Julián. Dia tidak akan dijual ke Barcelona,” demikian pernyataan tegas dari pihak klub saat itu.

Menurut media Spanyol, Atlético juga menolak tawaran sebesar 150 juta euro dari sesama klub kota, Real Madrid. Dalam kontrak Álvarez, yang berlaku hingga pertengahan 2030, terdapat klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Klub-klub yang tertarik diarahkan untuk memperhatikan klausul tersebut.

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Di media sosial klub, ketua Enrique Cerezo mengumumkan bahwa pihaknya akan tetap teguh pada pendiriannya. “Tujuan saya jelas, sama seperti tujuan klub. Kami telah menyampaikan hal ini kepada Álvarez, manajemennya, dan ketua Barça, Joan Laporta.”

“Atlético adalah tempat yang sempurna bagi Julián dan dia adalah penyerang ideal bagi Atlético.” Cerezo menekankan bahwa ia telah mendengar pernyataan Laporta mengenai kemungkinan kedatangan pemain asal Argentina tersebut. “Kami tidak ingin menjualnya dan tidak akan menerima tawaran sebesar 100, 150, atau 200 juta euro.”



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