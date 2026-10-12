Suasana di Real Madrid diwarnai kemarahan dan ketidakpuasan akibat jadwal pertandingan mereka melawan Valencia pada pekan ke-12 Liga Spanyol, setelah La Liga menetapkan laga tersebut digelar pada Sabtu, 7 November, meskipun tim menjalani pertandingan Eropa di luar markasnya hanya beberapa hari sebelumnya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", keputusan terakhir La Liga memicu ketidakpuasan besar di dalam Real Madrid, baik di antara para pemain, staf kepelatihan, maupun manajemen klub, karena waktu persiapan yang sangat sempit untuk menghadapi laga tersebut, mengingat tim lebih dulu bertanding melawan AEK Athena di Yunani dalam ajang Liga Champions Eropa.

Para pemain Real Madrid telah menjalani sesi latihan pertama sebagai persiapan untuk terbang pada hari Selasa ke Roma, di mana tim akan menghadapi Roma pada hari Rabu, dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Sesi latihan tidak memperlihatkan perkembangan yang mencolok, karena para pemain inti yang tampil pada laga Sabtu lalu menjalani latihan khusus, sementara pemain seperti Rodrygo dan Asensio melanjutkan program rehabilitasi untuk pemulihan dari cedera.

Yang menarik, para pemain Real Madrid akan menjalani satu sesi latihan lagi pada hari Selasa di kompleks olahraga Valdebebas sebelum bertolak, dan bukan berlatih di Stadion Olimpico Roma.

Xabi Alonso sebelumnya mengambil keputusan serupa pada musim lalu, ketika ia memutuskan untuk tidak melatih para pemainnya di Stadion Anfield, dengan penjelasan: "Ini keputusan saya, karena kami harus bersiap untuk pertandingan, dan kami lebih suka melakukannya di kompleks olahraga kami sendiri, di ruang milik kami, agar kami tidak dikepung 200 kamera." Keputusan itu saat itu menarik perhatian luas.

Namun ketidakpuasan kali ini terlihat jelas di dalam staf kepelatihan, di antara para pemain, dan juga manajemen klub, yang tidak memahami keputusan terakhir La Liga, di mana liga mengumumkan jadwal pertandingan pekan kedua belas Liga Spanyol, sehingga terungkap bahwa Real Madrid akan menghadapi AEK Athena di ibu kota Yunani pada Rabu, 4 November, tepat pukul 18.45, sebelum menjalani laga melawan Valencia pada Sabtu, 7 November, tepat pukul 21.00.

Bagi Real Madrid, yang akan kembali ke ibu kota Spanyol pada jam-jam awal pagi hari setelah laga Eropanya, hanya tersisa malam Kamis, jika Jose Mourinho memutuskan menggelar latihan pada hari itu, ditambah hari Jumat, untuk bersiap menghadapi Valencia, laga yang belakangan ini terasa sulit.

Menurut sumber-sumber di dalam Real Madrid, keputusan ini menimbulkan "ketidakpuasan dan keheranan besar" di kalangan pemain dan staf kepelatihan, mengingat dampak langsungnya terhadap mereka.

Beberapa anggota di ruang ganti Real Madrid menjelaskan bahwa tidak ada masalah sama sekali untuk menunda pertandingan ke hari Minggu, terutama karena tim tidak akan menjalani kompetisi Eropa maupun pertandingan Copa del Rey pada pekan berikutnya.

Sebaliknya, empat tim lain yang tampil di Liga Champions Eropa akan menjalani laga domestik mereka pada Minggu, 8 November, di mana Real Betis akan bertandang ke Elche tepat pukul 14.00, lalu Villarreal menjamu Getafe pada pukul 18.30, sementara Atletico Madrid menerima Barcelona pada pukul 21.00 di hari yang sama.

Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal memainkan laga Eropa mereka sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa, 3 November, dan semuanya di markas masing-masing, di mana Barca akan menjamu Aston Villa, Atletico Madrid bertemu Bayern Munich, sementara Villarreal menghadapi Paris Saint-Germain, dan ketiga pertandingan digelar tepat pukul 21.00.

Sedangkan Real Betis bertandang ke Borussia Dortmund di Jerman pada hari Rabu, tepat pukul 21.00.

Perlu dicatat bahwa jeda internasional akan kembali dimulai setelah pekan tersebut, yang membuat para pejabat Real Madrid semakin heran mengapa pertandingan tidak digelar pada hari Minggu, sehingga memberi para pemain waktu tambahan untuk beristirahat. Dengan demikian, krisis baru akibat jadwal pertandingan pun mulai membayang di depan mata.







