Pencarian KNVB untuk pelatih baru tim nasional Belanda tampaknya mengalami keterlambatan akibat pencalonan mendadak Louis van Gaal. Menurut Mike Verweij, federasi sepak bola itu terkejut dengan pencalonan terbuka pelatih berusia 74 tahun tersebut untuk periode keempat bersama Oranje.

Ronald Koeman memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis setelah tersingkir di Piala Dunia, sehingga direktur sepak bola elite Nigel de Jong harus bergerak cepat. Pasalnya, pada 24 September Oranje sudah dijadwalkan menghadapi Jerman dalam laga UEFA Nations League.

Dalam periode terakhir, beberapa nama besar sempat mencuat, tetapi Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag, dan bahkan Pep Guardiola tampaknya tidak tersedia. Karena itu, Reiziger muncul sebagai kandidat kuat dan pelatih timnas Belanda U-21 saat ini itu pada Minggu pekan lalu menjalani pembicaraan berjam-jam dengan De Jong dan komisaris sepak bola Clarence Seedorf.

Situasi berubah ketika menjadi jelas bahwa Van Gaal juga terbuka untuk kembali ke KNVB. Verweij menduga bahwa secara internal KNVB sebenarnya sudah membuat pilihan. "Merekrut Michael Reiziger, yang sudah bekerja di KNVB, lalu menempatkannya sebagai pelatih timnas, seharusnya jadi perkara mudah. Karena Reiziger tentu sangat ingin menjadi pelatih timnas, dan itu juga logis," kata jurnalis tersebut dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf.

Ketersediaan mendadak Van Gaal disebut bak bom yang meledak di Zeist. "Saya pikir KNVB benar-benar sedikit terkejut dengan ketersediaan Van Gaal."

"Saya juga merasa sangat aneh mereka sendiri tidak mengetahuinya. Karena Van Gaal pada 2022 masih menjadi pelatih timnas, dan menurut saya dia juga salah satu orang yang benar-benar bisa dimintai pendapat dalam pencarian pelatih timnas baru. Bersama beberapa nama lain seperti Bert van Marwijk, Dick Advocaat, dan Guus Hiddink."

Menurut Verweij, federasi itu tampaknya tetap berniat mendorong Reiziger naik jabatan. "Saya pikir keterlambatan ini untuk menunggu 'badai kecil' Louis van Gaal mereda. Karena sampai sekarang masih belum ada kontak dengan Van Gaal, menurut informasi terakhir yang saya punya. Semua tanda memang menunjukkan bahwa mereka benar-benar akan fokus pada Reiziger."