Ketentuan aneh dalam kontrak Rashford memicu kontroversi

Marcus Rashford tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau kegelisahan mengenai masa depannya di level klub, selama mengikuti sesi latihan tim nasional Inggris di Kansas City, Amerika Serikat, meskipun cuaca sangat panas dengan suhu melebihi 30 derajat Celcius.

Faktanya, tampaknya masa depan karier sepak bolanya tidak menjadi perhatian utama penyerang Inggris ini saat ini, karena fokusnya sepenuhnya tertuju pada perjalanan tim "Tiga Singa" di Piala Dunia, yang akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan.

Selama sesi latihan yang diizinkan media untuk menyaksikannya selama 15 menit, Rashford ikut serta dalam latihan umpan bersama sejumlah bintang timnas Inggris, di antaranya Jude Bellingham, Ivan Toney, Jaden Spence, dan Ibrahima Eze, dan Anthony Gordon, sebagai bagian dari persiapan menjelang laga pembuka Grup 12 melawan Kroasia di Dallas pada Rabu.

Tantangan terbesar bagi Rashford adalah mempertahankan fokus penuh ini dalam waktu dekat, terutama di tengah terus beredarnya pembicaraan mengenai masa depannya di klub. Namun, hari Senin tidak membawa perkembangan baru yang belum diketahui sebelumnya bagi sang pemain.

Batas waktu yang disepakati antara Barcelona dan Manchester United untuk mengaktifkan opsi pembelian pemain secara permanen senilai 26 juta poundsterling telah berlalu, tanpa klub Catalan tersebut mengambil langkah tersebut.

Perkembangan ini tidak mengejutkan bagi mereka yang mengikuti kasus ini, karena prediksi menunjukkan bahwa Barcelona tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam batas waktu yang ditentukan, yang dikonfirmasi oleh laporan Badan Penyiaran Inggris "BBC".

Pada 1 Juli mendatang, sementara Rashford berharap bisa fokus mempersiapkan diri untuk babak 32 besar Piala Dunia di Atlanta, ia akan kembali secara resmi ke skuad Manchester United, di mana ia masih terikat kontrak selama dua tahun lagi, dengan gaji mingguan sebesar 325 ribu poundsterling.

Dalam konteks terkait, jurnalis terpercaya David Ornstein, melalui surat kabar Inggris "The Athletic", mengungkapkan bahwa kontrak Rashford mencakup klausul penalti senilai 40 juta poundsterling, yang berlaku bagi semua klub yang ingin merekrutnya, kecuali Manchester City dan Liverpool.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa sang pemain tidak berminat pindah ke klub lain di Liga Premier Inggris jika kembali ke Manchester United, melainkan cenderung tetap bersama klub dan mematuhi kontraknya saat ini, kecuali jika muncul peluang yang sesuai di luar Inggris yang sejalan dengan ambisinya di bidang olahraga pada fase mendatang.

Sementara spekulasi mengenai destinasi berikutnya terus berlanjut, tampaknya Rashford memilih menunda pemikiran tentang masa depannya hingga setelah tugas internasionalnya selesai, dengan menempatkan seluruh perhatian dan fokusnya pada memimpin timnas Inggris untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia.