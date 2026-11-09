Meski Zinedine Zidane mengawali masa kepemimpinannya di jajaran staf teknis timnas Prancis dengan positif, ketenangan yang tampak di dalam kamp Les Bleus tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di balik layar. Sejumlah laporan media mengungkap rentetan krisis organisasi dan perselisihan internal yang bahkan sampai pada adu mulut antaranggota staf administrasi, serta pemberian cuti sakit kepada salah seorang pejabat menyusul memuncaknya perselisihan dengan rekannya.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, mengutip surat kabar "L'Equipe", bulan-bulan pertama masa jabatan Zidane diwarnai kekisruhan internal, meski tim meraih hasil yang baik di bawah kepemimpinannya, yakni tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan pertamanya.

Timnas Prancis tengah bersiap menjalani jeda internasional yang baru, setelah para pemain tiba di pusat latihan Clairefontaine hari Senin ini, sebagai persiapan menghadapi Italia pada Kamis malam, sebelum laga melawan Belgia, dalam sebuah pemusatan latihan yang diharapkan Zidane dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pengembangan tim dan menanamkan gagasan teknisnya, terutama dengan bergabungnya sejumlah wajah baru, terutama Pablo Pages dan Sael Kumbedi.

Namun surat kabar "L'Equipe" menyoroti suasana yang sama sekali berbeda di balik layar, dengan menyebut bahwa persoalannya tidak hanya menyangkut hasil atau aspek teknis, tetapi juga meluas hingga cara pengelolaan sejumlah urusan organisasi dan hal-hal terkait para pekerja di dalam timnas.

Jeda internasional pada September lalu sempat diwarnai rentetan kesalahan organisasi yang memalukan, terutama insiden kaus kaki dalam laga melawan Belgia, yang menyebabkan tertundanya kickoff pertandingan dan dijatuhkannya denda sebesar 10 ribu euro kepada Federasi Sepak Bola Prancis, akibat penggunaan tali pengikat dengan warna yang tidak sesuai regulasi.

Periode itu juga diwarnai sejumlah kejadian lain yang menimbulkan kebingungan, setelah Kylian Mbappe tampak memegang bendera Turki seorang diri usai kedua tim memasuki lapangan, serta Michael Olise terpaksa menyingkirkan piringan pemanasan yang tertinggal di permukaan lapangan setelah lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dalam laga melawan Italia, sementara Zidane tidak dapat mendengar awal lagu kebangsaan Prancis di Izmit.

Krisis tidak berhenti pada kesalahan yang tampak di depan kamera, karena L'Equipe mengungkap adanya perselisihan sengit antara dua pejabat perlengkapan, yang berkembang menjadi adu mulut keras, hingga mendorong salah seorang dari mereka mengambil cuti sakit.

Persoalan ini menyangkut Bastien Girai, penanggung jawab perlengkapan tim utama, yang dipromosikan setelah bekerja dengan timnas Prancis U-21, dan Kamel Lahlouh, yang menurut surat kabar tersebut hubungan eratnya dengan Fabien Barthez berperan dalam memuluskan penunjukannya pada jabatan administratif itu.

Menurut laporan tersebut, adu mulut sengit pecah di antara kedua pihak selama pertemuan pertama mereka, dan ketegangan mencapai titik di mana Girai merasa rekannya nyaris melakukan kekerasan fisik terhadapnya, hal yang mendorongnya melaporkan kejadian itu kepada para pejabat.

Meski tuduhannya serius, tidak ada tindakan tegas untuk meredam krisis tersebut, menurut keterangan surat kabar itu, hal yang memicu ketidakpuasan Girai, yang menganggap atasan-atasannya menghindari mengambil sikap jelas karena khawatir membuat marah sejumlah orang dekat Zidane, sebelum akhirnya ia mengambil cuti sakit.

Selama pemusatan latihan November ini, Julien Mimito, mantan direktur teknis timnas Prancis U-21, akan mengemban tugas menggantikan absennya Girai.

Restrukturisasi di dalam Federasi Prancis

Perubahan administratif juga meluas ke berbagai urusan lain di dalam Federasi Sepak Bola Prancis, yang menerbitkan pengumuman internal untuk mencari asisten bagi manajer tim Laurent George, bersamaan dengan persiapan untuk menata ulang posisi penanggung jawab keamanan, menyusul tuduhan yang diarahkan kepada Mohamed Senhaji.

Perkembangan ini menimbulkan tanda tanya seputar mekanisme pengelolaan dan organisasi di dalam timnas Prancis, yang memiliki sederet bintang sepak bola dunia paling menonjol, tetapi menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan lapangan hijau semata.

Di antara awal yang menjanjikan dari Zidane dan kekisruhan yang terungkap satu per satu di balik layar, tugas pelatih Prancis itu tampak lebih besar daripada sekadar membangun tim yang mampu bersaing, karena ia juga dituntut bekerja dalam suasana yang stabil, jauh dari perselisihan yang mengancam memecah fokus di dalam kamp Les Bleus.