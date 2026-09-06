Jam-jam menjelang laga Valencia melawan Barcelona diperkirakan akan diwarnai suasana tegang di sekitar Stadion Mestalla, seiring persiapan para pendukung "Kelelawar" untuk menggelar aksi protes terhadap manajemen klub dan para pemiliknya.

Presiden Valencia, Peter Lim, tiba di kota tersebut pada Minggu pagi ini dengan pesawat pribadi, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, menurut surat kabar"Sport" asal Catalunya.

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Menurut surat kabar "AS" asal Spanyol, klub belum secara resmi mengonfirmasi kehadiran Lim di tribun VIP, namun berbagai perkiraan mengisyaratkan keberadaan pejabat tertinggi "Kelelawar" itu di dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan.

Kedatangan Lim ini terjadi pada momen yang sangat sensitif bagi Valencia, setelah tim asuhan pelatih Carlos Corberan hanya meraih satu poin dari total 9 poin yang mungkin diraih dalam tiga pekan pertama La Liga, sementara bursa transfer turut menambah rasa kecewa di kalangan pendukung, yang telah menyiapkan serangkaian aksi protes terhadap kepemilikan dan manajemen.

Oleh karena itu, suasana di sekitar Stadion Mestalla diperkirakan akan sangat panas sebelum pertandingan dimulai, terutama di tengah tegangnya hubungan antara pendukung dan manajemen klub.

Laga melawan Barcelona pun tak lepas dari kenangan ketegangan suporter, mengingat pekan terakhir musim lalu, tepatnya sebelum pertandingan kedua tim, sempat diwarnai sejumlah insiden di sekitar Mestalla, ketika para pendukung lokal menyalakan flare dan melempari sejumlah benda ke arah pasukan polisi, disertai teriakan-teriakan setelah bus Barcelona melintas.

Kekhawatiran di Barcelona

Suasana ini mendorong Barca untuk memantau jam-jam menjelang pertandingan dengan penuh perhatian - menurut "Sport" - terutama karena ini akan menjadi perjalanan pertama para pendukungnya ke luar kandang, setelah insiden yang terjadi di kawasan sekitar Stadion Martinez Valero, sebelum penampilan perdananya di La Liga menghadapi Elche.

Insiden itu masih membekas di dalam klub Catalunya tersebut, setelah tindakan pengamanan yang diselenggarakan oleh aparat kepolisian yang sama itu menyaksikan bentrokan antara pendukung Barcelona dan personel polisi nasional sebelum pertandingan.

Barcelona saat itu bahkan sampai mengecam apa yang disebutnya sebagai penggunaan kekuatan yang "berlebihan" terhadap salah satu pendukungnya, sembari menuntut penjelasan mengenai intervensi keamanan yang terjadi sebelum laga.

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