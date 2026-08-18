Tugas Jose Mourinho tidaklah mudah selama masa persiapan menyambut musim baru, di tengah kekurangan besar yang dialami Real Madrid dalam skuad tim utama. Namun akademi klub, "La Fabrica", kembali menjadi pelampung penyelamat bagi pelatih asal Portugal itu, setelah ia memberikan kesempatan kepada sejumlah besar bakat muda untuk membuktikan kemampuan mereka bersaing.

Ketika Mourinho mulai bekerja bersama Real Madrid 36 hari lalu, tepatnya pada 13 Juli lalu, ia hanya memiliki 6 pemain sehat dari tim utama, yaitu Lunin, Raul Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, dan Camavinga.

Di tengah kekurangan ini, pelatih Portugal itu menemukan solusi di dalam klub itu sendiri, dengan memanfaatkan sejumlah besar pemain akademi, sehingga beberapa di antaranya tampil menonjol selama masa persiapan. Yang terdepan adalah Juan Martinez, Mario Rivas, dan Alexis Ceria, di samping Cestero yang juga mampu memantapkan diri sebagai opsi penting, menurut laporan yang dimuat surat kabar "AS".

13 bakat mendapatkan kesempatan

Di luar sesi latihan, Mourinho memanfaatkan 13 pemain dari akademi Real Madrid selama empat pertandingan yang dijalani tim dalam tur Eropanya pada dua pekan terakhir masa persiapan.

Kehadiran sebagian pemain hanya terbatas pada menit-menit terbatas atau peran pinggiran, seperti Mestre, Javi Navarro, Fortea, dan Aimar, ditambah Jacobo yang belum lama ini pindah ke Strasbourg.

Sementara yang lain mendapatkan menit bermain terbatas, seperti Lamine Fati, Lacosta, Yanez, dan penjaga gawang Ilya Voloshyn, yang diberi kesempatan bermain oleh Mourinho pada menit-menit terakhir laga melawan Schalke.

Namun nama-nama yang mencuri perhatian adalah Martinez, Rivas, Ceria, dan Cestero.

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Martinez dan Rivas, duet jantung pertahanan

Juan Martinez, yang akan merayakan ulang tahunnya ke-19 pada hari Kamis, dan Mario Rivas yang berusia 18 tahun, memulai masa persiapan berdampingan setelah Mourinho memilih keduanya untuk membentuk duet jantung pertahanan dalam laga uji coba melawan Fiorentina.

Pelatih Portugal itu memuji kedua pemain seusai penampilan mereka, dengan mengatakan: "Mereka berdua adalah anak-anak dengan masa depan yang cemerlang, dan selama pertandingan belum masuk ke dimensi fisiknya, mereka menunjukkan level kualitas yang menakjubkan."

Mourinho kembali menaruh kepercayaan kepada keduanya pada babak pertama laga melawan Ferencvaros, sebelum Dean Huijsen dan Antonio Rudiger menggantikan mereka.

Rivas juga tampil di babak kedua melawan Deportivo bersama bek internasional Spanyol itu, sebelum mendapatkan empat menit terakhir melawan Schalke.

Rivas juga mencetak gol pembuka melawan Ferencvaros, menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar pelengkap daftar tim selama masa persiapan.

Ceria mencuri perhatian di sayap

Adapun Alexis Ceria yang berusia 18 tahun, ia hadir dalam empat laga uji coba, dengan memulai dua pertandingan sebagai starter dan masuk pada dua pertandingan lainnya dari bangku cadangan.

Winger kiri ini menampilkan level yang menonjol, memperlihatkan keberanian yang jelas serta kemampuan bermain langsung dan menusuk ke arah gawang lawan. Ia juga mencetak gol melawan Fiorentina dan menciptakan sebuah gol dalam laga latihan melawan Leganes.

Pemain muda itu pun menjadi salah satu nama yang meninggalkan kesan positif di mata tim pelatih selama masa persiapan.

Cestero, langkah yang mendahului semua

Cestero yang berusia 20 tahun hadir sebagai pemain paling maju di antara kelompok ini, setelah sebelumnya sudah mewujudkan mimpi tampil resmi bersama tim utama pada musim lalu.

Mourinho mengandalkannya dalam empat laga uji coba sebagai opsi untuk menyegarkan lini tengah, dan pemain ini berhasil menunjukkan kepribadian kuat serta kepercayaan diri selama menit-menit yang ia dapatkan.

Adapun Martinez, Rivas, dan Ceria, langkah selanjutnya bagi mereka adalah mewujudkan mimpi tampil resmi mengenakan jersey Real Madrid dalam pertandingan kompetitif.

Dengan kebutuhan Mourinho akan solusi tambahan yang terus berlanjut sepanjang musim, pintu "La Fabrica" tampak terbuka bagi pelatih Portugal itu, setelah masa persiapan membuktikan bahwa akademi mampu menyediakan lebih dari sekadar nama untuk menutupi kekurangan jumlah pemain.