Keraguan seputar masa depan penyerang Jerman, Nick Woltemade, bersama Juventus kian meningkat setelah ia gagal menampilkan level yang diharapkan sejak kepindahannya ke Turin. Namun, klub Italia itu tidak akan mampu melepasnya pada bursa transfer musim dingin mendatang karena klausul kontrak yang mengharuskan status peminjamannya berlanjut hingga Juni 2027.

Nick Woltemade yang berusia 24 tahun bergabung dengan Juventus dari Newcastle pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas, tetapi hingga kini ia belum berhasil meyakinkan pelatih Luciano Spalletti, dan hanya mencetak satu gol dari titik penalti dalam empat pertandingan.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Juventus tidak memiliki klausul yang memungkinkan untuk mengakhiri masa peminjaman lebih awal, sehingga mereka terpaksa mempertahankan penyerang Jerman itu hingga akhir musim depan, sembari menanggung penuh gajinya yang melampaui 150 ribu euro per pekan.

Meski Juventus tidak berkewajiban membeli Nick Woltemade secara permanen, Newcastle tetap terbuka untuk menjualnya setelah musim berakhir, di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depannya bersama klub Inggris itu, yang mendatangkannya dengan nilai sekitar 80 juta euro.

Woltemade lebih memilih bertahan bersama Newcastle musim panas lalu, sebelum pelatihnya mendorongnya untuk pindah ke Turin demi mencari lebih banyak menit bermain. Seiring meningkatnya kritik, sang pemain mengakui ketidakpuasannya terhadap awal perjalanannya, dengan mengatakan: "Saya berada di negara baru dan sedang mempelajari bahasa baru, serta masih mencari apartemen karena saat ini saya tinggal di hotel. Saya tidak sepenuhnya puas dengan penampilan saya, tetapi saya ingin terus berkembang dan membantu tim."

Setelah namanya dikaitkan dengan Bayern Munich dan Borussia Dortmund selama bursa transfer musim panas, Nick Woltemade kini berada di hadapan peluang krusial untuk mengembalikan levelnya dan meyakinkan Juventus akan kemampuannya memimpin lini serang tim, terlebih manajemen klub tengah mempertimbangkan opsi-opsi lain, di antaranya Mateo Retegui, Folarin Balogun, dan Antonio Raimondo, untuk memperkuat lini depan pada periode-periode mendatang.