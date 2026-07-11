Kessie Menanti Juventus... dan Tawaran dari Arab Saudi Memanaskan Situasi

Jurnalis Italia ternama, Fabrizio Romano, mengungkap perkembangan terbaru terkait masa depan pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié—mantan pemain Al-Ahli Saudi—selama jendela transfer musim panas ini, dengan menegaskan bahwa sang pemain memprioritaskan kembalinya ke Serie A.

Menurut Romano, Kessié sangat ingin pindah ke Juventus, dan berharap kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, meskipun ada minat dari beberapa klub Saudi yang berusaha mendapatkan jasanya.

Romano menjelaskan bahwa manajemen pemain tersebut telah menerima kontak dari klub-klub Saudi yang menunjukkan minat untuk merekrutnya, namun Kessie telah menyampaikan dengan jelas bahwa prioritas utamanya saat ini adalah kembali ke Italia dan mengenakan seragam Juventus.

Sikap ini muncul setelah pengalaman sukses Kessié di Serie A sebelumnya bersama Milan, di mana ia berhasil membangun reputasi besar sebelum pindah ke Barcelona dan kemudian Al-Ahli Saudi.

Baca juga.. Tak Ada yang Lebih Penting dari Proyek Ini.. Taruhan Yaisleh Menempatkan Al-Ahli di Hadapan Bom Waktu

Romano menyebutkan bahwa sang pemain akan memberikan tenggat waktu kepada Juventus dalam beberapa hari ke depan dengan harapan terjadi perkembangan positif dalam negosiasi, baik terkait kesepakatan dengan Al-Ahli maupun pencapaian formula kontrak yang sesuai.

Ia menambahkan bahwa Kessie tidak akan menutup pintu secara permanen terhadap tawaran-tawaran lain, karena ia akan mengevaluasi semua opsi yang tersedia baginya jika negosiasi dengan Juventus tidak berjalan sesuai harapan.

Di tengah keinginan sang pemain untuk kembali ke Serie A, minat Juventus untuk merekrutnya, serta masih adanya tawaran kuat dari Arab Saudi, beberapa hari ke depan tampaknya akan menjadi penentu bagi masa depan sang bintang asal Pantai Gading ini.