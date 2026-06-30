Kesse keluar dari Al Ahly... dan tawaran dari klub raksasa Saudi menantinya

Salah satu klub papan atas Liga Roshen bergerak agresif untuk merampungkan transfer besar-besaran, setelah gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessie, secara resmi meninggalkan Al-Ahli Saudi, klub lamanya.

Bintang yang dua kali menjuarai Liga Champions Asia ini hampir menentukan klub barunya melalui transfer bebas untuk musim 2026-2027.

Kessie berhasil menorehkan namanya dengan gemilang selama tiga musim bersama Al-Ahli, dengan tampil dalam lebih dari 119 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 26 gol, dan memberikan 15 assist.

Pemain asal Pantai Gading ini turut berkontribusi dalam meraih treble bersejarah yang mencakup gelar Liga Champions Asia Elite 2025 dan 2026, serta Piala Super Arab Saudi musim 2024-2025.

Sementara itu, Abdullah Ahmad, jurnalis dari surat kabar “Al-Riyadiah” Saudi, mengungkapkan bahwa Kessié telah menerima tawaran resmi untuk bergabung dengan klub tersebut, sehingga ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan kariernya di Liga Roshen, setelah kontraknya dengan Al-Ahli berakhir.

Abdullah Ahmad menulis melalui akunnya di platform “X”: “Frank Kessié menerima tawaran resmi dari klub Al-Ittihad… Kessié kini secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari Al-Ahli setelah manajemen klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya… Pemain tersebut memiliki tawaran dari Eropa dan dari klub Al-Ittihad Saudi.”

Kessie pindah ke Al-Ahli pada musim panas 2023 dari Barcelona dengan kontrak berdurasi tiga musim. Setelah berakhirnya masa baktinya bersama "Al-Raqi", ia menjadi pemain bebas transfer, dan hal ini membuka peluang persaingan antara tawaran-tawaran dari Eropa dan tawaran serius dari klub Saudi untuk merekrutnya sebelum dimulainya musim baru.