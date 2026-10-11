Kesimpulan tegas usai perdebatan VAR: "Tiga besar dinilai sedikit berbeda"

Pekan ini, sejumlah keputusan wasit dalam laga PSV melawan sc Heerenveen (2-0), Feyenoord melawan AZ (2-0), dan Ajax melawan NEC (1-1) menuai perdebatan. Dalam kolomnya di Algemeen Dagblad Sjoerd Mossou menilai tiga klub besar tradisional diperlakukan berbeda dari 15 klub Eredivisie lainnya.

Kepala perwasitan Raymond van Meenen menjadi tamu dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN pada Minggu pagi. Ada banyak hal yang perlu dibahas karena sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Ajax, Feyenoord, dan PSV telah memicu perdebatan.

"Mengapa VAR sampai menilai Danny Makkelie melakukan 'kesalahan yang jelas dan nyata' ketika memberikan penalti kepada AZ saat menghadapi Feyenoord, padahal Mexx Meerdink memang terkena kontak?" tanya Mossou.

"Bagaimana mungkin Jorthy Mokio dan Abdellah Ouazane sama-sama tidak mendapat kartu merah dalam laga Ajax melawan NEC? Dan mengapa pemain PSV, Armando Obispo, tidak mendapat kartu kuning kedua saat melawan sc Heerenveen?"

Kolumnis itu melihat Van Meenen berusaha menjelaskan pendapatnya panjang lebar. "Sebab, itulah efek samping VAR yang tak terelakkan, bahkan sepuluh tahun setelah diperkenalkan: sistem ini paling-paling hanya menciptakan ilusi keadilan mutlak, tetapi justru memperbesar rasa ketidakadilan. Tak ada satu pun keputusan yang berlalu begitu saja. Semuanya memicu perdebatan."

"Pertanyaan-pertanyaannya tajam, Van Meenen membela diri dengan gigih, tetapi ada satu hal yang tidak dibahas pada Minggu pagi. Apakah kebetulan bahwa dalam semua contoh penting dari Sabtu malam, klub 'tiga besar' yang bermain di kandang selalu mendapat keuntungan ketika ada keraguan?" tanya Mossou kemudian. Kolumnis itu tampaknya sudah tahu jawabannya.

"Setiap pemain atau pelatih dari kelompok di bawah klub-klub teratas, papan tengah, atau separuh bawah klasemen di Belanda tentu tahu jawabannya. Dalam keputusan-keputusan krusial yang peluangnya 50-50, Ajax, PSV, dan Feyenoord kerap dinilai sedikit berbeda dari klub-klub lain, seperti kembali terlihat akhir pekan ini, karena wasit juga manusia. Itu pun belum bisa diatasi oleh VAR."