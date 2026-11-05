Barcelona menerima pukulan baru dalam upaya mereka untuk mendatangkan Federico Dimarco, bek Inter Milan, setelah klub Italia itu bergerak untuk mengamankan masa depan pemainnya, sehingga kepindahannya ke klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang menjadi semakin sulit.

Barcelona sebelumnya memantau situasi Dimarco, mengingat kontrak lamanya yang akan berakhir pada Juni 2027, yang menjadikannya salah satu opsi yang tersedia di hadapan direksi olahraga klub Catalan itu, terutama dengan keinginan pelatih Barca, Hansi Flick, untuk memperkuat posisi bek kiri dengan pemain yang memiliki kemampuan ofensif yang istimewa.

Namun, menurut surat kabar "Sport" asal Catalan, Inter Milan memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan yang ada dalam kontrak pemain itu untuk satu musim tambahan, sehingga keterikatannya dengan klub Italia tersebut diperpanjang hingga Juni 2028, hal yang ditegaskan oleh Giuseppe Marotta, presiden klub Italia itu, yang menjelaskan bahwa direksi telah menggunakan klausul yang telah disepakati untuk mengamankan kelanjutan pemain tersebut selama satu musim lagi.

Marotta berkata: "Kami telah mengaktifkan klausul yang telah disepakati dengannya, meskipun itu merupakan tindakan dari satu pihak, tetapi kami telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun tambahan."

Presiden Inter Milan itu menambahkan: "Dimarco ingin bertahan, dan kami juga menginginkannya, serta kami senang dengan hal itu. Perasaan memiliki terhadap klub harus menjadi prioritas di atas pertimbangan lainnya."

Langkah Inter tidak berhenti pada perpanjangan kontrak, karena direksi telah memulai negosiasi dengan perwakilan pemain untuk mencapai kesepakatan baru yang berlaku dalam jangka waktu lebih panjang, disertai peningkatan imbalan finansial yang diterimanya, mengingat keinginan klub untuk mempertahankan salah satu unsur terpentingnya selama tahun-tahun mendatang.

Barcelona sebelumnya sudah mencoba mendatangkan Dimarco pada bursa transfer musim panas lalu, dan mempelajari kemungkinan melakukan kesepakatan pertukaran dengan Inter Milan yang berdasarkan hal itu Alejandro Baldé pindah ke klub Italia tersebut dengan imbalan kedatangan bek Italia itu ke Camp Nou, tetapi upaya itu tidak sampai pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tugas Barcelona menjadi semakin rumit setelah perpanjangan kontrak Dimarco hingga 2028, terutama karena pemain itu sendiri telah menunjukkan keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Inter Milan, yang mengurangi peluang kepindahannya ke Liga Spanyol, dan memaksa direksi Catalan untuk mencari opsi lain guna memperkuat sektor kiri.