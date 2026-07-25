Transfer kiper Jerman, Marc-André ter Stegen, dari Barcelona ke klub Belanda Ajax memasuki babak yang gelap, setelah negosiasi kembali tersendat akibat perbedaan pendapat soal pembagian gaji sang pemain, dalam perkembangan mengejutkan bagi kesepakatan yang beberapa hari lalu tampak sudah rampung.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa pihak-pihak terkait masih bersikeras pada posisi masing-masing, di mana apa yang tadinya tampak sebagai prosedur formalitas belaka berubah menjadi krisis rumit yang tak lagi sekadar soal finansial, tetapi meluas hingga mencakup perselisihan mengenai bagaimana gaji kiper Jerman itu dibagi di antara kedua klub.

Regulasi Financial Fair Play Memperumit Keadaan

Barcelona menolak untuk mundur dari pendiriannya akibat batasan regulasi Financial Fair Play yang membatasi ruang geraknya, sementara Ajax pun tak mampu mengambil langkah tambahan apa pun terhadap Ter Stegen, sehingga membuat negosiasi kembali terhenti.

Ter Stegen sebelumnya telah menyelesaikan proses kepindahannya ke Ajax pada Jumat lalu, setelah Barcelona menyetujui kesepakatan itu, namun keadaan berbalik sepenuhnya dalam salah satu transfer terbesar musim panas di Liga Spanyol.

Solusi Segera atau Krisis Berkepanjangan?

Meski mencapai solusi tampaknya sulit untuk saat ini, sejumlah sumber menegaskan bahwa pihak-pihak terkait berupaya menuntaskan persoalan ini dalam beberapa hari ke depan, sementara kiper Jerman itu tetap berada di Barcelona sambil menunggu perkembangan situasi.