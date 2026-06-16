Salah satu pemain ternama telah menandatangani kontrak transfernya ke Real Madrid pada hari Selasa ini, yang akan berlaku mulai musim panas ini.

Fabrizio Romano, pakar transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Berita Terkini.. Bernardo Silva secara resmi menandatangani kontrak transfernya ke Real Madrid".

Kontrak Silva dengan Manchester City berakhir pada 30 Juni mendatang, dan ia berhak bergabung secara gratis dengan klub mana pun.

Romano menambahkan: "Kesepakatan yang diumumkan seminggu lalu kini telah dipastikan, setelah gelandang Portugal itu bergabung dengan Real Madrid dengan kontrak berdurasi dua tahun, dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga."

Ahli transfer tersebut menyimpulkan: "Pelatih asal Portugal, José Mourinho, sangat ingin merekrut Bernardo Silva."

Sebelumnya, surat kabar Spanyol "El Confidencial" melaporkan bahwa Silva akan menunda penandatanganan kontraknya dengan Real Madrid hingga Juli, meskipun kesepakatan telah diselesaikan, karena sang pemain ingin menghabiskan waktu sesedikit mungkin di Spanyol untuk menghindari pembayaran pajak sebesar 45% atas penghasilannya.

