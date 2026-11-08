Al Nassr semakin dekat untuk menuntaskan sebuah langkah baru dalam upayanya mempertahankan pilar-pilar tim, setelah manajemen klub mencapai tahap lanjutan dalam negosiasi perpanjangan kontrak Nawaf Boushal, bek kanan tim utama sepak bola, seiring keinginan mereka untuk memastikan kelanjutannya pada musim-musim mendatang.

Menurut sumber khusus surat kabar " Arriyadiyah ", manajemen Al Nassr telah mencapai kesepakatan yang hampir final dengan Ali Al Rammah, agen sang pemain, untuk memperpanjang kontrak selama empat musim tambahan, setelah menjalani negosiasi langsung dalam beberapa waktu terakhir.

Rincian finansial dan klausul kontrak baru diperkirakan akan menjadi jelas pada tahap mendatang, sebagai persiapan pengumuman resmi kesepakatan tersebut, terutama karena Boushal semakin dekat memasuki periode bebas pada Januari mendatang, yang memberinya hak untuk bernegosiasi dengan klub mana pun.

Al Nassr sebelumnya telah mendatangkan Boushal, yang berusia 27 tahun, pada Januari 2023 dari Al Fateh, dengan kontrak profesional yang berdurasi lima musim, sehingga ia menjadi salah satu elemen yang diandalkan tim di posisi bek kanan dalam beberapa tahun terakhir.

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Sang pemain telah menjalani 138 pertandingan dengan seragam Al Nassr, mencetak 3 gol dan memberikan 19 assist, di samping meraih 15 kartu kuning serta menerima kartu merah dua kali. Ia juga termasuk elemen utama yang berkontribusi dalam keberhasilan tim meraih gelar Liga Roshn Saudi musim lalu.

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Di kancah internasional, Boushal telah menjalani 31 pertandingan bersama timnas Saudi Arabia, dan termasuk dalam skuad Saudi Arabia yang meraih gelar Piala Teluk pada 6 Oktober lalu, usai kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan dua gol tanpa balasan, sehingga hal itu memperkuat pentingnya kelanjutan sang pemain dalam rencana Al Nassr untuk masa depan.