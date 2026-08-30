Kesepakatan tercapai: El Aynaoui berlabuh di Bundesliga

Klub Jerman, Leipzig, telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub Italia, Roma, terkait perekrutan gelandang asal Maroko, Nayel Aynaoui, sehingga transfer ini semakin dekat untuk dirampungkan secara final.

Menurut Florian Plettenberg, jurnalis di jaringan "Sky Sport - Jerman", kesepakatan dengan Roma dicapai tadi malam, di mana pemain berusia 25 tahun itu akan pindah ke Leipzig dengan status pinjaman selama satu musim, dengan biaya 4 juta euro, disertai opsi pembelian senilai 25 juta euro.

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Rincian akhir antara kedua klub masih dalam tahap penyelesaian, sementara Aynaoui dijadwalkan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dalam waktu dekat, guna merampungkan transfer ini sebelum tenggat waktu bursa transfer.

Aynaoui merupakan pilihan utama Leipzig musim panas ini, untuk mengisi posisi gelandang nomor 6 atau 8, menurut Plettenberg.

Aynaoui merupakan salah satu elemen inti di timnas Maroko. Ia sebelumnya bergabung dengan barisan Roma pada musim panas 2025, datang dari klub Prancis, Lens, dengan kontrak selama 5 tahun.

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