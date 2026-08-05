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YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

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Kesepakatan Tercapai: Detail Lengkap Transfer Diomande ke Real Madrid

Transfers
Ferencvaros vs Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Club Friendlies
Leeds United vs RB Leipzig
Leeds United
RB Leipzig
Y. Diomande
Hungaria
Spanyol
Inggris
Jerman
Côte d’Ivoire

Negosiasi berlangsung selama beberapa hari

Real Madrid asal Spanyol semakin dekat, lebih dari sebelumnya, untuk merampungkan kesepakatan dengan winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang akan datang dari Leipzig asal Jerman dalam rangka bursa transfer musim panas saat ini.

Dalam kaitan ini, jurnalis Jerman Florian Plettenberg, koresponden jaringan "Sky Sport - Jerman", menulis pada hari Rabu ini, melalui akunnya di platform "X": "Perkembangan besar! Real Madrid dan Leipzig berada di ambang penyelesaian kesepakatan transfer Yan Diomande".

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Ia menambahkan: "Detail eksklusif: Nilai kompensasi finansial yang terjamin dalam kesepakatan ini mencapai 125 juta euro. Dengan tambahan bonus yang realistis, nilainya diperkirakan naik menjadi 135 juta euro, sementara nilai totalnya bisa mencapai 140 juta euro, jika seluruh bonus yang terkait dengan syarat-syarat sulit tercapai".

Club Friendlies
Leeds United crest
Leeds United
LEE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Club Friendlies
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Ia melanjutkan: "Leganes (klub lamanya) akan memperoleh sekitar 5% dari keuntungan transfer pemain tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak terkait. Tinggal formalitas terakhir yang tersisa, sebelum kesepakatan dirampungkan secara resmi".

Diomande tampil gemilang bersama Leipzig pada musim lalu, ia juga menampilkan performa istimewa dengan kostum timnas Pantai Gading, di Piala Afrika 2025 dan Piala Dunia 2026.


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