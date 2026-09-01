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Kesepakatan tercapai: Bintang Chelsea di ambang bergabung dengan Tottenham

Chelsea
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Premier League
Inggris
Ukraina

Tantangan baru di Liga Premier

Salah satu pemain menonjol di skuad Chelsea mendekati kepindahan resmi ke Tottenham Hotspur selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun "X" miliknya: "Kabar terkini.. Mykhailo Mudryk akan pindah ke Tottenham.. Semuanya telah disepakati, termasuk syarat-syarat pribadi dalam kontrak".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Romano menambahkan: "Mudryk akan bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman disertai biaya, dan dipahami juga bahwa kesepakatan tersebut mencakup klausul yang memungkinkan pembelian pemain, tetapi tidak bersifat wajib".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Pemain asal Ukraina tersebut akan kembali bekerja di bawah arahan Roberto De Zerbi".

Sebelumnya, Roberto De Zerbi dan Mykhailo Mudryk pernah bekerja sama di skuad Shakhtar Donetsk asal Ukraina.

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