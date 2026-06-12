Kesepakatan telah tercapai.. Real Madrid mengungguli Barcelona dalam perburuan Bernardo Silva

Real Madrid berhasil mengungguli rivalnya, Barcelona, dalam perburuan untuk merekrut gelandang asal Portugal, Bernardo Silva, dari Manchester City, pada bursa transfer musim panas ini.

Kontrak Silva dengan City akan berakhir pada 30 Juni mendatang, dan sang pemain sedang mencari klub baru di La Liga. Namanya sempat dikaitkan dengan Atletico dan Barcelona, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid.

Fabrizio Romano, pakar transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Kesepakatan telah tercapai... Bernardo Silva akan pindah ke Real Madrid... Kontrak telah disepakati dan disetujui!".

Ahli transfer tersebut menambahkan: "Kontrak Silva dengan Real Madrid akan berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun... Los Blancos memulai negosiasi 36 jam yang lalu dan berhasil menyelesaikannya dengan cepat."

Dia menyimpulkan: "Jose Mourinho ingin merekrut Silva dan sang pemain telah menyetujui permintaan tersebut.. Negosiasi lanjutan yang kami bicarakan kemarin antara kedua belah pihak kini telah dipastikan 100%."

Real Madrid secara resmi mengumumkan kembalinya Mourinho sebagai pelatih tim, sementara laporan media menyebutkan bahwa Los Blancos telah menyelesaikan transfer Ibrahima Konaté dan Denzel Dumfries.