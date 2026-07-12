Kesepakatan telah tercapai... Leonardo akan segera hengkang dari Al-Hilal

Penyerang asal Brasil, Marcos Leonardo, dari klub Al-Hilal Saudi, tampaknya akan hengkang dari skuad "Al-Za'im" selama jendela transfer musim panas ini, setelah klubnya mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam asal Belanda terkait kepindahan sang pemain ke liga Belanda.

Langkah ini diambil setelah periode yang tidak mudah bagi penyerang Brasil tersebut, yang tidak mendapatkan kesempatan bermain seperti yang diharapkan sejak kedatangannya di Al-Hilal, sehingga keputusannya untuk tidak lagi masuk dalam rencana staf pelatih menjadi salah satu isu utama dalam beberapa waktu terakhir.

Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Al-Hilal dan Ajax telah mencapai kesepakatan awal mengenai kepindahan Marcos Leonardo ke klub Belanda tersebut, sambil menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah memasuki tahap akhir.

Romano menjelaskan bahwa kesepakatan antara kedua klub tersebut senilai 17,5 juta euro, dengan adanya kesepakatan lisan antara Ajax dan sang pemain mengenai syarat-syarat pribadi, sambil menunggu penyelesaian prosedur akhir.

Romano juga menyebutkan bahwa pengacara dari kedua belah pihak telah mulai meninjau dokumen-dokumen terkait kesepakatan tersebut, sementara Marcos Leonardo telah mendapat lampu hijau untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan transfernya secara resmi ke Ajax.

Leonardo sebelumnya bergabung dengan Al-Hilal di tengah ekspektasi tinggi akan penampilannya yang gemilang, namun persaingan di dalam tim dan sulitnya mendapatkan tempat di starting line-up membuat penampilannya terbatas dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, sang pemain juga mengalami masa-masa di mana ia sering dikesampingkan, terutama setelah pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, mengambil alih kepelatihan tim. Ia tidak termasuk dalam pilihan utama Inzaghi, sehingga ia pun mencari peluang baru di luar Liga Roshen.

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Diharapkan pengumuman resmi mengenai kepindahan Marcos Leonardo ke Ajax akan dilakukan setelah ia menyelesaikan pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak, sehingga sang pemain dapat memulai babak baru dalam kariernya jauh dari pengalaman singkatnya bersama Al-Hilal.