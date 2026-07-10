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Kesepakatan telah tercapai... Al-Ahly menjadi lawan baru Barcelona di Juan Gamper

Al Ahly SC
Barcelona
Premier League
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Mesir
Spanyol

Raksasa Mesir akan menorehkan sejarah saat menghadapi lawannya dari Katalonia

Al-Ahly Mesir akan menjadi lawan baru Barcelona dalam turnamen Piala Juan Gamper, menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Katalonia melaporkan bahwa manajemen Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan pihak Al Ahly untuk menggelar pertandingan persahabatan antara kedua tim dalam ajang Piala Juan Gamper, menjelang dimulainya musim baru.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pertandingan tersebut akan mempertemukan kedua tim di Stadion Spotify Camp Nou, markas klub Catalan tersebut, pada 19 Agustus mendatang.

Menurut surat kabar tersebut, Barcelona mengambil langkah ini sebagai bagian dari rencana strategis yang bertujuan untuk menembus pasar besar ini, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 110 juta jiwa.

Hal ini tidak hanya terbatas pada pasar Mesir, tetapi juga menargetkan pasar Arab secara keseluruhan, yang mendapat perhatian besar dari klub Catalan tersebut, mengingat basis penggemar yang luas yang dimilikinya.

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Langkah ini diambil setelah kesepakatan yang dicapai Barcelona dengan Al-Ahly, di mana mereka secara permanen merekrut penyerang muda Hamza Abdelkarim, setelah meminjamnya pada paruh kedua musim lalu.

Turnamen Piala Juan Gamper dianggap sebagai acara tahunan di mana Barcelona memperkenalkan tim utamanya kepada para penggemarnya sebelum dimulainya musim baru.

Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1966 dengan partisipasi 4 tim, sebelum sistemnya diubah menjadi dua tim sejak edisi 1997.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahly akan menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang terpilih untuk menghadapi Barcelona dalam perebutan gelar Piala Juan Gamper, karena peserta sebelumnya hanya berasal dari benua Eropa dan Amerika Selatan.

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