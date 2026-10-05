Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, mengungkap perkembangan terbaru mengenai masa depan sejumlah bintang Real Madrid, terutama Thibaut Courtois, Arda Guler, dan Endrick, di tengah upaya klub ibu kota Spanyol itu untuk mempertahankan tulang punggung tim dan menuntaskan berbagai urusan terkait skuadnya pada periode mendatang.

Romano mengatakan bahwa Real Madrid telah menuntaskan urusan perpanjangan kontrak Arda Guler, seraya menjelaskan bahwa kesepakatan sudah siap dan hanya menyisakan prosedur resmi serta pengumumannya. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut "rampung 100 persen", dengan klub siap merampungkan prosesi pengumuman dan pengambilan foto resmi.

Adapun soal Courtois, Romano menjelaskan bahwa kiper Belgia itu dan Real Madrid sama-sama ingin melanjutkan kerja sama, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga Juni 2027, sembari menegaskan bahwa kesepakatan lisan antara kedua pihak kini sudah sangat dekat untuk rampung.

Jurnalis Italia itu memastikan bahwa Courtois akan tetap menjadi kiper Real Madrid pada musim 2027-2028, begitu pula musim setelahnya, dengan klub semakin dekat memberikan sentuhan resmi terakhir pada perpanjangan kontrak tersebut.

Sebaliknya, masa depan Endrick tetap lebih tidak jelas, meski ia terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2030, akibat kesulitannya mendapatkan menit bermain yang cukup di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

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Romano menjelaskan bahwa Endrick menerima sejumlah tawaran untuk hengkang selama periode bursa transfer musim panas, di antaranya peminjaman ke Aston Villa, Roma, dan Milan, selain ketertarikan dari Liverpool, tetapi Real Madrid menolak semua opsi, baik peminjaman maupun transfer permanen.

Romano menuturkan bahwa masa depan penyerang Brasil itu akan sangat ditentukan oleh seberapa banyak ia tampil hingga Januari mendatang, seraya menjelaskan bahwa sang pemain akan terus bekerja keras untuk mencapai kondisi fisik terbaik dan meyakinkan Mourinho agar memberinya kesempatan lebih besar bersama tim.