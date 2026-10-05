Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkap perkembangan terkini terkait masa depan sejumlah bintang Real Madrid, terutama Thibaut Courtois, Arda Guler, dan Endrick, di tengah upaya klub ibu kota tersebut untuk mempertahankan pilar-pilarnya dan menyelesaikan berbagai urusan terkait skuadnya pada periode mendatang.

Romano mengatakan bahwa Real Madrid sebenarnya telah merampungkan urusan perpanjangan kontrak Arda Guler, seraya menjelaskan bahwa kesepakatan sudah siap dan hanya menyisakan prosedur resmi serta pengumumannya. Ia menegaskan bahwa transfer ini "tuntas 100%", dengan kesiapan klub untuk menyelesaikan acara pengumuman dan sesi foto resmi.

Mengenai Courtois, Romano menjelaskan bahwa kiper asal Belgia itu dan Real Madrid sama-sama ingin melanjutkan kerja sama, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga Juni 2027. Ia menyebutkan bahwa kesepakatan lisan antara kedua pihak kini sudah sangat dekat untuk dirampungkan.

Jurnalis Italia itu menegaskan bahwa Courtois akan tetap menjadi kiper Real Madrid pada musim 2027-2028, dan juga musim setelahnya, dengan klub yang semakin dekat untuk memberikan sentuhan resmi terakhir pada perpanjangan kontrak tersebut.

Di sisi lain, masa depan Endrick tetap lebih kabur, meski ia terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2030, akibat kesulitannya memperoleh menit bermain yang memadai di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

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Romano menjelaskan bahwa Endrick menerima sejumlah tawaran untuk pergi selama bursa transfer musim panas, di antaranya peminjaman ke Aston Villa, Roma, dan Milan, selain ketertarikan dari Liverpool, tetapi Real Madrid menolak semua opsi tersebut, baik untuk peminjaman maupun transfer permanen.

Romano menyinggung bahwa masa depan penyerang Brasil itu akan sangat ditentukan oleh jumlah penampilannya hingga Januari mendatang, seraya menjelaskan bahwa sang pemain akan terus bekerja keras untuk mencapai kondisi fisik terbaik dan meyakinkan Mourinho agar memberinya kesempatan lebih besar bersama tim.