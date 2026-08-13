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Julian NagelsmannGetty
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan Nagelsmann yang berulang: Mengapa Bayern Munchen dan RB Leipzig saling berhadapan di Telekom Cup

Club Friendlies
J. Nagelsmann
Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig

Sabtu mendatang, Bayern Munich dan RB Leipzig akan saling berhadapan dalam laga uji coba terakhir sebelum pertandingan kompetitif. Namun, bagaimana sebenarnya laga persahabatan yang tidak biasa ini bisa terjadi?

Latar belakang laga uji coba yang diberi label Telekom Cup antara juara rekor Jerman dan peraih dua gelar DFB-Pokal itu bermula dari kepindahan Julian Nagelsmann ke Munchen pada musim panas 2021.

Mantan pelatih tim nasional Jerman itu saat itu ditebus dari kontraknya di Leipzig dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro untuk menandatangani kontrak dengan Bayern Munich. Selain itu, kedua klub juga sepakat untuk menggelar sebuah laga persahabatan dalam waktu dekat.

Kesepakatan itu kini dipenuhi. Pertandingan tersebut akan digelar di Allianz Arena, Munchen, dengan seluruh pemasukan yang dihasilkan juga akan mengalir ke FCB. Leipzig melepaskan hak atas bagian apa pun dari keuntungan tersebut.

Laga persahabatan juga dimasukkan dalam transfer Max Eberl ke Bayern Munich?

Seperti dilaporkan kicker, ini juga disebut bukan satu-satunya laga uji coba antara kedua klub yang dimasukkan ke dalam kesepakatan sebelumnya. Ketika direktur olahraga Bayern saat ini, Max Eberl, menandatangani kontrak di Säbener Straße pada Maret 2024, ia secara resmi masih terikat kontrak dengan RB Leipzig. Karena itu, juara rekor Jerman tersebut menjanjikan satu laga persahabatan kepada RB, tetapi kali ini di Leipzig.

Secara umum, para petinggi klub Saxony itu tampaknya menyukai model semacam ini. Menurut Bild , masih ada laga uji coba bergengsi melawan Manchester City (karena transfer Josko Gvardiol pada 2023), Barcelona (Dani Olmo, 2024), dan Manchester United (Benjamin Sesko, 2025). Dan terkait kepindahan Yan Diomande ke Real Madrid, Leipzig dan Los Blancos juga berencana menggelar laga uji coba, menurut informasi dari kicker.

Club Friendlies
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Baik bagi Bayern Munich maupun Leipzig, pertemuan langsung ini menjadi ujian terakhir sebelum dimulainya musim baru secara resmi. Sementara RB akan bertandang ke markas Eintracht Trier pada Sabtu, 22 Agustus, untuk putaran pertama DFB-Pokal, hanya beberapa jam kemudian FCB akan menghadapi BVB dalam duel DFL-Supercup.

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