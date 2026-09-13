Klub-klub mengevaluasi rekrutan baru dan para pemain yang hengkang begitu bursa transfer musim panas ditutup, untuk mengetahui sejauh mana tujuan meningkatkan level kompetitif tim telah tercapai.

Dalam kasus Barcelona, muncul kesan keberhasilan penuh dalam memperkuat berbagai posisi, baik dari sisi olahraga maupun personal, di mana para pemain baru memberikan tambahan berkualitas dan dinamika yang baik serta atmosfer positif di dalam ruang ganti, sebuah elemen sentral dalam filosofi pelatih Hansi Flick dan klub.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", transfer Rodri dianggap sebagai salah satu keberhasilan paling menonjol, meskipun posisi ini bukanlah prioritas utama. Namun, komite teknis yang dipimpin Deco membuktikan pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan di bursa transfer serta memanfaatkan peluang semacam ini untuk memperkuat tim, di samping menghalangi pesaing langsung dari seorang pemain yang merupakan bagian yang paling dibutuhkan untuk melengkapi susunan pemainnya.

Barcelona memenangkan pertarungan dengan menandatangani kontrak bersama pemain terbaik di Piala Dunia terakhir sekaligus peraih Ballon d'Or dengan nilai transfer yang berkisar antara 60 hingga 70 juta, sebuah jumlah yang jauh lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya, sehingga hal ini dianggap sebagai pencapaian besar.

Untuk menggantikan Rodri, Manchester City mengeluarkan 250 juta untuk merekrut Elliot Anderson dan Ayoub Bouaddi, dengan catatan bahwa keinginan dan prioritas pemain untuk bergabung dengan Barcelona memudahkan jalannya negosiasi.

Apa yang akan diberikan Rodri untuk Barcelona?

Pertama, kehadirannya dalam susunan pemain secara nyata meningkatkan kualitas, daya saing, mentalitas juara, dan kekuatan teknis. Sebagai pemain terbaik di dunia untuk posisinya, ia memiliki bakat alami dalam memilih jumlah sentuhan sesuai dengan kebutuhan serangan, di mana ia mengendalikan timing dan kecepatan yang tepat atau meredakan tempo secara spontan, intuitif, dan mengalir.

Visi permainan Rodri sangat baik dan inovatif ke segala arah, dan selalu mengarah ke area-area yang memungkinkan untuk memecah lini, menembus pertahanan, dan mencapai gawang lawan.

Ia bersifat sabar saat mengubah arah permainan, di mana ia berusaha tanpa tergesa-gesa untuk membubarkan dan melemahkan pertahanan lawan.

Berkat penguasaannya yang jelas atas areanya, ia mampu mengurai kerumunan pemain dengan sangat mudah, sebuah hal yang sangat penting karena Barcelona selalu berada di setengah lapangan lawan dan memaksakan dominasinya menghadapi tim-tim yang bertahan dengan rapat.

Kehadiran Rodri memaksa pelatih Hansi Flick untuk sedikit mengubah sistem permainannya, melalui perpaduan antara skema 4-2-3-1 dan 4-3-3 selama pertandingan, karena Rodri perlu bermain sendirian sebagian besar waktu di depan lini pertahanan dan menguasai area tengah untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Akibatnya, Pedri, Fermin, Olmo, Gavi, dan Bernal menjadi bermain sebagai gelandang serang, di mana Pedri menunjukkan kehadiran yang lebih besar di dalam kotak penalti dan sampai pada tahap penyelesaian akhir, sementara Fermin menggabungkan peran gelandang kanan dan bermain di belakang penyerang, peran yang sama seperti yang diperankan Olmo dan Gavi.

Frenkie de Jong dianggap sebagai pihak yang paling terpengaruh oleh kedatangan Rodri karena perannya yang spesifik, tetapi semua pemain berpadu sepenuhnya dengan Rodri karena mereka memiliki sifat pemurah, solidaritas, dan mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi.

Selain itu, bersama Rodri, tim memperoleh kekuatan dalam menutup ruang dan merebut kembali bola tanpa tergesa-gesa dalam situasi bertahan, disertai kemampuan untuk mengantisipasi dan merebut bola, di samping kemungkinan berperan sebagai bek tengah bila diperlukan, maju untuk terlibat dalam serangan, tembakan yang kuat dan akurat, serta menguasai bola-bola atas di kedua kotak penalti.

Berada di antara sekelompok pemain yang membantunya mengeluarkan energi maksimalnya merupakan keistimewaan bagi Rodri, sementara kata "keseimbangan" dianggap sebagai gambaran paling ideal untuk pemain ini, karena ia bersifat tenang dan mantap dalam transisi tanpa lamban dalam eksekusi, bahkan sebaliknya justru memperkuat kelancaran permainan.

Kepribadian kepemimpinan Rodri menonjol dan menjadikannya seorang pemimpin yang kreatif, menuntut, dan meyakinkan di dalam lapangan, dan bisa jadi ia merupakan perpanjangan langsung dari pelatih di atas lapangan dan di dalam ruang ganti, dengan memanfaatkan pengalamannya di laga-laga besar.

Berdasarkan hal itu, level kualitas dan daya saing tim meningkat, sehingga menjadi lebih dihormati dan disegani di semua kompetisi.



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