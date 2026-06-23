Kesepakatan impian sirna... Real Madrid menyerah

Tampaknya kasus transfer Julián Álvarez ke Real Madrid telah ditutup secara definitif di kantor-kantor Valdebebas, dan tidak akan dibuka kembali kecuali terjadi perubahan drastis dan tak terduga, sebuah skenario yang dikesampingkan oleh sebagian besar pejabat di klub Kerajaan tersebut.

Real Madrid tetap pada pendiriannya setelah mengajukan tawaran besar pada 9 Juli lalu, sebesar 150 juta euro, untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut. Namun, Atlético Madrid menolak tawaran tersebut dengan tegas; bahkan, beberapa reaksi di lingkungan klub Madrid lainnya bernada sinis terhadap rival tradisional mereka, yang tercermin melalui postingan di akun-akun media sosial Los Rojiblancos.

Meskipun Julian Alvarez mengeluarkan pernyataan tegas setelah kemenangan timnas Argentina atas Austria, di mana ia secara jelas menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid, hal itu tidak mendorong Real Madrid untuk mengubah rencananya atau meninjau kembali posisinya, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Klub "Los Blancos" sangat menghargai potensi pemain asal Argentina tersebut, yang tercermin dari tawaran finansial besar yang diajukan, yang dianggap sebagai salah satu tawaran terbesar dalam sejarah Real Madrid. Langkah ini juga merupakan respons terhadap keinginan Presiden Klub, Florentino Pérez, untuk memperkuat tim dengan penyerang kelas atas pada musim ini. Namun demikian, manajemen klub tidak berniat untuk terlibat dalam perang penawaran atau mengajukan tawaran tambahan demi menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Sebaliknya, nilai tawaran yang diajukan Real Madrid jauh lebih tinggi daripada tawaran-tawaran lain yang diajukan. Barcelona, yang dianggap sebagai salah satu klub paling serius dalam upaya merekrut Álvarez, hanya menawarkan sekitar 100 juta euro, atau sekitar 50 juta euro lebih rendah dari tawaran klub Kerajaan. Selain itu, situasi keuangan yang rumit yang dialami klub Catalan tersebut membuatnya sulit untuk menaikkan nilai tawarannya secara signifikan.

Meskipun demikian, penolakan Atlético Madrid terhadap tawaran Real Madrid secara praktis mengakhiri peluang sang pemain untuk pindah ke Santiago Bernabéu. Sebab, bahkan setelah perubahan kepemilikan klub baru-baru ini, menjual salah satu bintang utama tim kepada rival abadi tetap merupakan langkah yang sangat sensitif, terutama di tengah penolakan luas dari para pendukung terhadap keputusan semacam itu.

Saat ini, Real Madrid hanya memantau perkembangan kasus ini dari jauh, sementara salah satu kisah paling menarik di bursa transfer musim panas ini terus berlanjut. Selain Barcelona, klub-klub lain juga masih mengamati situasi ini dengan cermat, terutama Arsenal dan Paris Saint-Germain, yang sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut.

Jelas bahwa tawaran yang diajukan Real Madrid telah menetapkan batas atas yang sangat tinggi untuk nilai pasar sang pemain, yang berarti klub mana pun yang ingin merekrutnya harus memberikan justifikasi finansial dan olahraga yang kuat jika ingin meyakinkan Atlético Madrid untuk menerima jumlah yang lebih rendah dari itu.

Meskipun semua indikasi saat ini menjauhkan Álvarez dari Real Madrid, ada kemungkinan yang sangat kecil yang mungkin membuka kembali peluang bagi kesepakatan tersebut. Skenario ini terjadi jika semua klub yang tertarik gagal mengajukan tawaran yang mendekati nilai tawaran Real Madrid sebesar 150 juta euro, yang mungkin mendorong Atlético Madrid untuk mempertimbangkan kembali posisinya.

Kemungkinan ini mungkin tampak lebih seperti fiksi daripada kenyataan, namun tetap ada dalam dunia sepak bola, di mana skenario yang tampaknya mustahil sering kali berubah menjadi kenyataan selama bursa transfer.