Kesepakatan transfer bintang timnas Spanyol, Rodri Hernandez, dari Manchester City ke Barcelona mendekati tahap akhir, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang hampir final mencakup nilai tetap ditambah klausul variabel, dalam transfer yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang setelah menuntaskan sejumlah detail yang masih tertunda dan tetap menjadi penghalang bagi pengumuman resmi.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa klub Catalan berhasil mempersempit jurang besar yang sebelumnya ada antara tuntutan finansial City dan tawaran awal yang diajukan Barcelona, sementara kesepakatan final dengan pemain berusia 30 tahun itu telah dicapai beberapa hari lalu. Pemain tersebut hanya menyisakan satu tahun lagi dalam kontraknya dengan klub Inggris itu.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak kini tinggal beberapa langkah dari pertukaran dokumen yang diperlukan untuk merampungkan proses penandatanganan, seraya menunggu persetujuan akhir atas sejumlah detail teknis terkait struktur finansial kesepakatan tersebut. Hal ini membuka pintu bagi bergabungnya gelandang asal Spanyol itu ke skuad Blaugrana di awal pekan ini.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berupaya menuntaskan transfer secepat mungkin, meski pelatih Manchester City, Enzo Maresca, dalam pernyataannya mengisyaratkan bahwa Rodri diperkirakan akan bergabung dengan tim Inggris tersebut pada Jumat mendatang untuk memulai latihan persiapan musim baru. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tujuan sang pemain kini telah pasti mengarah ke Catalonia.

Pelatih asal Jerman itu berupaya mempersiapkan diri lebih awal untuk laga pembuka Liga Spanyol yang dijadwalkan dua pekan lagi, dan ingin mengenal komposisi skuad yang tersedia baginya sepanjang musim sebelum kompetisi resmi bergulir, terutama dengan berlanjutnya bursa transfer hingga 31 Agustus, yang menjadikan penuntasan transfer-transfer mendesak sebagai prioritas utama bagi staf kepelatihan.

Transfer ini menyaksikan perubahan dramatis dalam sikap sang pemain, yang sebelumnya tidak menjadikan Barcelona sebagai pilihan pertamanya di awal bursa transfer, bahkan tidak juga setelah berakhirnya Piala Dunia. Keraguannya terhadap Real Madrid dan kenyataan bahwa kesepakatan yang hampir final dengan klub kerajaan itu tidak diaktifkan secara resmi menjadi faktor penentu dalam mengubah tujuannya.

Flick berharap dapat mengandalkan Rodri pada waktu yang hampir bersamaan dengan para juara dunia lainnya dari skuad tim, yang dijadwalkan memulai latihan pada Rabu mendatang setelah memperoleh masa libur istimewa mereka usai tampil di Piala Dunia. Hal ini memberikan pelatih asal Jerman itu peluang lebih baik untuk membangun susunan pemain intinya sebelum musim baru dimulai.