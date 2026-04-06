Kesepakatan gratis dari Maroko mengetuk pintu La Liga

Klub Real Betis mulai mengambil langkah serius untuk merekrut pemain asal Maroko secara gratis selama bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut situs Fichajes, Real Betis mengincar pemain Maroko Sufyan Al-Kroani, bek kiri klub Utrecht.

Pemain Maroko berusia 25 tahun itu menyambut baik gagasan pindah ke Liga Spanyol.

Real Betis sangat menghargai kemungkinan merekrut El Krawani dengan biaya rendah, karena kontraknya dengan Utrecht akan berakhir pada musim panas 2026, yang membuka peluang untuk merekrutnya dengan mudah.

Tim asal Andalusia ini berupaya memperkuat posisi bek kiri dengan pemain yang memiliki naluri menyerang, yang menjadi ciri khas Sufyan Al-Karouani, yang memiliki kemampuan besar untuk maju ke depan dan menciptakan ancaman.

Al-Kroani telah tampil dalam 42 pertandingan musim ini, mencetak 3 gol dan memberikan 16 assist.

Jika ia pindah ke Real Betis, Al-Karouani akan bermain bersama rekan senegaranya, Abdel Samad Al-Zalzouli.

