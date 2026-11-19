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Kejutan besar di dunia sepak bola tengah membayang dan bisa memberi kesempatan bagi publik Arab untuk menyaksikan Barcelona, salah satu raksasa sepak bola dunia, dalam laga istimewa pada beberapa bulan mendatang.

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Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait, Sheikh Ahmad Al-Yousef, mengungkapkan adanya kesepakatan awal dengan manajemen Barcelona untuk menggelar laga persahabatan antara timnas Kuwait dan tim Catalan itu pada Februari mendatang, bertepatan dengan perayaan hari-hari nasional negara tersebut. Ia menegaskan bahwa terlaksananya laga ini tetap bergantung pada kondisi klub Spanyol tersebut dan kemungkinan kedatangannya ke Kuwait pada jadwal yang diusulkan.

Al-Yousef menjelaskan, seperti dilansir harian Kuwait "Al-Anbaa", bahwa kesepakatan itu tercapai setelah ia menerima Wakil Presiden Barcelona, Rafael Yuste, di kantornya pada Kamis malam, 19 November 2026, dalam pertemuan yang membahas berbagai persiapan terkait laga yang dinantikan tersebut.

Langkah ini memiliki arti penting bagi sepak bola Kuwait, bukan hanya karena besarnya daya tarik Barcelona di mata publik, tetapi juga karena potensi keuntungan dari sisi pemasaran, media, dan teknis bagi tim nasional, jika pembicaraan ini berujung pada kesepakatan final dan laga benar-benar digelar.

Barcelona di Kuwait pada Februari?

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Jika jadi digelar, laga ini diperkirakan akan menyedot perhatian besar publik, mengingat tingginya popularitas Barcelona di kawasan Teluk, ditambah nilai teknis dan historis yang dimiliki klub Spanyol tersebut, yang biasanya diperkuat deretan bintang top sepak bola dunia.

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Pemilihan bulan Februari bertepatan dengan dua momen nasional penting di Kuwait. Negara itu merayakan Hari Nasional pada 25 Februari untuk memperingati kemerdekaan pada 1961, sementara 26 Februari merupakan peringatan Hari Pembebasan. Periode ini biasanya diwarnai beragam acara serta perayaan publik dan olahraga.

Penyelenggaraan laga sebesar ini akan menambah dimensi olahraga dalam perayaan nasional, terlebih karena menghadapi tim sekelas Barcelona memberi Federasi Sepak Bola Kuwait kesempatan untuk menarik perhatian media internasional dan mendongkrak kehadiran penonton di tribun, selain memetik pengalaman dalam hal penyelenggaraan dan pemasaran yang berkaitan dengan menjamu klub-klub besar Eropa.

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Stadion Jaber Al-Ahmad Menanti Perhelatan Besar

Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad mencuat sebagai kandidat tuan rumah laga tersebut, sesuai pernyataan presiden Federasi Sepak Bola Kuwait. Stadion ini merupakan arena utama yang menjadi kandang timnas Kuwait sekaligus tempat berbagai ajang sepak bola besar di negara tersebut.

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Menggelar laga di stadion ini memiliki arti tambahan, karena menjadi kesempatan untuk menampilkan fasilitas olahraga Kuwait di hadapan klub kelas dunia sebesar Barcelona, di tengah upaya federasi-federasi olahraga di kawasan Teluk memanfaatkan laga persahabatan besar untuk memperkuat posisi kompetisi dan tim nasional mereka di kancah internasional.

Barcelona sendiri memiliki sejarah gemilang yang dipenuhi gelar domestik dan kontinental, serta termasuk salah satu klub paling populer di dunia. Hal inilah yang membuat kedatangannya ke Kuwait menjadi peristiwa yang melampaui sekadar laga persahabatan, menjadi momen besar bagi publik sekaligus dari sisi pemasaran.

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Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi final mengenai penyelenggaraan laga tersebut, karena Ahmad Al-Yousef mengaitkan pelaksanaan kesepakatan dengan kondisi Barcelona dan kemungkinan kedatangan rombongan klub ke Kuwait pada Februari mendatang.

Dengan demikian, publik Kuwait masih menunggu langkah berikutnya dari negosiasi ini, serta apakah klub Catalan itu mampu memasukkan laga tersebut ke dalam jadwalnya, sehingga gagasan ini berubah menjadi pertandingan resmi yang diumumkan, mempertemukan timnas Kuwait dengan salah satu raksasa sepak bola Eropa di tengah perayaan hari-hari nasional.