Kesalahan FIFA secara terbuka mengungkap detail pemecatan bintang Irak

Pertandingan antara Irak dan Senegal di Piala Dunia 2026 menyaksikan insiden luar biasa setelah bocornya percakapan yang tidak disengaja antara wasit lapangan Anthony Taylor dan asisten wasit video (VAR), pada momen sebelum bek Irak Robin Sulaqa diusir dari lapangan, yang memicu perdebatan luas mengenai prosedur kerahasiaan yang diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Menurut laporan surat kabar Inggris “Mirror”, percakapan antara Taylor dan ruang video terekam dalam siaran langsung televisi akibat kesalahan teknis dari “FIFA”, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ajang Piala Dunia.

Selama proses peninjauan, Taylor terdengar berkata: “Apakah ada pemain di sisi lain yang bisa mencapai bola? Tolong putar ulang adegannya. Sentuhan berikutnya dengan penyerang, satu sentuhan ke depan lalu menendang ke gawang, bukan begitu?”, sebelum menambahkan: “Pemain lain tidak akan bisa mencapai bola sebelum tendangan itu.”

Beberapa saat kemudian, wasit mengumumkan keputusannya di hadapan penonton dengan mengatakan: “Setelah meninjau video, terlihat bahwa pemain nomor 2 dari tim Irak melakukan pelanggaran penghalangan yang disengaja, yang menghalangi peluang mencetak gol yang pasti, dan tidak ada pemain bertahan yang menutupi gawang, jadi keputusan akhir saya adalah kartu merah.”

Pengusiran dini pada menit ke-13, akibat tekel Solaka terhadap Sadio Mané, mengubah jalannya pertandingan secara total, karena Irak mengakhiri babak pertama dengan tertinggal satu gol sejak menit ke-4, sebelum akhirnya ambruk di babak kedua dan kebobolan 4 gol tambahan sehingga pertandingan berakhir dengan kekalahan telak (5-0) yang memupus harapan “Singa Rafidain” untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia.