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Pemain veteran Ali Maaloul, bek kiri timnas Tunisia, melakukan kesalahan selama laga Tunisia melawan Libya dalam kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

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Maaloul menarik salah satu pemain Libya saat Tunisia melakukan serangan balik dan menjatuhkannya ke tanah, sehingga wasit pertandingan memutuskan untuk memberikan tendangan penalti kepada Tunisia yang berbuah gol pertama dalam laga tersebut.

Babak pertama pertandingan Tunisia melawan Libya berakhir dengan keunggulan tim tamu lewat satu gol tanpa balasan.

Timnas Tunisia mengincar kemenangan pertama mereka di babak kualifikasi, sementara timnas Libya berharap meraih tiga poin dan memperbaiki posisinya di klasemen grup.

Timnas Tunisia sebelumnya meraih dua poin dari hasil imbang melawan Botswana dan Uganda pada dua laga pertama.

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Duel Tunisia melawan Libya di babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027 menyandang arti penting yang besar, mengingat awal yang tersendat dari kedua timnas di Grup Delapan, yang juga memuat timnas Uganda dan Botswana, sehingga membuat dua pertemuan langsung antara kedua negara tetangga ini menjadi penentu dalam menetapkan identitas tim yang paling dekat untuk menyegel tiket lolos.

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Timnas Tunisia memasuki babak kualifikasi di bawah arahan pelatihnya, Mouine Chaabani, yang mengambil alih tanggung jawab teknis pada musim panas 2026, setelah membawa Esperance Tunis meraih gelar Liga Champions Afrika dua kali berturut-turut pada 2018 dan 2019.

Chaabani berharap dapat mengembalikan stabilitas kepada Tunisia, dengan memanfaatkan skuad yang memuat unsur-unsur berpengalaman internasional besar, dipimpin oleh Ferjani Sassi, Issa Laidouni, Ali Maaloul, dan Montassar Talbi.

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Timnas Tunisia sebelumnya mengawali perjalanan mereka dengan hasil imbang melawan Uganda dengan skor 1-1, sebelum menyia-nyiakan keunggulan di hadapan Botswana dan bermain imbang dengan skor 2-2, meski Hazem Mastouri mencetak dua gol Tunisia pada pertemuan tersebut.

Timnas Tunisia menerima pukulan dengan absennya Mastouri pada dua laga melawan Libya karena cedera, sehingga staf teknis terpaksa memanggil Mohamed Sadok Guedida untuk menggantikannya.

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Di sisi lain, timnas Libya mengalami kesulitan meraih kemenangan, setelah mengawali perjalanan mereka dengan hasil imbang melawan Botswana dengan skor 2-2, lalu kalah dari Uganda dengan satu gol tanpa balasan, sehingga hanya meraih satu poin pada dua laga pertama.

Timnas Libya diarahkan oleh pelatih Youssef Dabo, yang berupaya memanfaatkan dua pertemuan melawan Tunisia untuk memperbaiki posisi timnya dalam perburuan tiket lolos.

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Persaingan di Grup Delapan semakin sulit karena lolosnya Uganda secara otomatis ke putaran final sebagai salah satu negara tuan rumah turnamen, bersama Kenya dan Tanzania, yang berarti tiket lolos tersisa di grup tersebut akan menjadi milik tim dengan peringkat terbaik di antara Tunisia, Libya, dan Botswana.

Pertemuan antara Tunisia dan Libya dijadwalkan kembali terjadi pada 17 November mendatang, ketika timnas Libya menjadi tuan rumah laga leg kedua di ibu kota Tripoli, sehingga memberikan hasil pertemuan saat ini arti penting berlipat ganda dalam perhitungan kedua timnas.