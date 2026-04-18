Kerja sama dengan Harry Kane di Bayern München terganggu secara drastis; Piala Dunia pun terancam

Serge Gnabry akan absen hingga akhir musim dan kemungkinan juga pada Piala Dunia. Penyerang Bayern München ini mengalami cedera pangkal paha dan harus menjalani rehabilitasi dalam waktu dekat, demikian hasil pemeriksaan tim medis.

Bayern untuk saat ini tidak mengharapkan kembalinya Gnabry, yang mengalami robekan otot di pangkal paha. Oleh karena itu, masih menjadi pertanyaan apakah penyerang berusia 30 tahun ini, yang telah mencatatkan 59 penampilan internasional, akan siap tepat waktu untuk Piala Dunia musim panas ini.

Gnabry menjalani musim yang kuat sebagai penyerang sayap, tepat di belakang Harry Kane. Kabar buruk ini datang sehari sebelum Bayern berpeluang merebut gelar juara liga ke-35 dalam sejarah klub.

Penyerang ini juga akan absen dalam final Piala Jerman melawan Bayer Leverkusen dan dua leg semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Gnabry telah mencetak 10 gol dan 11 assist dalam 37 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Jadi, masih harus dilihat apakah Gnabry bisa diturunkan selama Piala Dunia, di mana Jerman akan menghadapi Curaçao, Ekuador, dan Pantai Gading di fase grup. Pemain Bayern ini masih bermain selama 90 menit melawan Swiss dan setengah babak melawan Ghana pada periode pertandingan internasional sebelumnya.

Vincent Kompany juga tidak bisa mengandalkan Lennart Karl yang cedera. Pelatih Belgia itu mungkin akan memilih Jamal Musiala atau Michael Olise sebagai pemain pendukung di belakang Kane.