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Pertandingan Landesliga Berlin antara Delay Sports dan Hilalspor dihentikan sebelum selesai.

Penyebabnya diduga pelemparan botol ke arah hakim garis setelah Delay Sports mendapat hadiah penalti pada menit ke-60. Saat itu, klub milik streamer Twitch Elias Nerlich unggul 2-1.

"Setelah wasit meniup peluit untuk penalti, sebuah botol dilempar ke arah hakim garis. Pertandingan kemudian dihentikan," tulis Delay Sports melalui akun Instagram klub. Pernyataan itu tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut ataupun apakah botol itu mengenai asisten wasit.

Selain itu, belum jelas bagaimana hasil pertandingan tersebut akan ditetapkan. "Kini pengadilan olahraga harus memutuskan bagaimana hasil pertandingan ini ditetapkan," jelas Delay Sports. Dalam insiden serupa sebelumnya, klub Berlin itu harus memainkan ulang sebuah pertandingan.

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Pada September 2024, pertandingan Kreisliga melawan BSV Al-Dersimspor II yang melibatkan mantan pemain tim nasional Max Kruse berujung ricuh. Delay Sports mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2 pada masa tambahan waktu. Setelah itu, terjadi perselisihan di lapangan dan para penonton menyerbu masuk. Polisi harus turun tangan, sementara wasit menghentikan pertandingan.

Elias Nerlich angkat bicara: "Yang terjadi di sini lagi-lagi layak mendapat Oscar"

"Jadi, yang terjadi di sini lagi-lagi layak mendapat Oscar. Saya tidak tahu harus berkata apa," ujar salah satu pendiri klub, Nerlich, dalam pernyataan di akun Instagram pribadinya.

Di lapangan, Delay Sports tampil luar biasa di Landesliga Berlin. Klub itu meraih poin maksimal, yakni 27 poin dari sembilan pertandingan. Pesaingnya, BSV Eintracht Mahlsdorf II, juga mengoleksi 27 poin, tetapi sudah memainkan dua pertandingan lebih banyak.