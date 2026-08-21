Frenkie de Jong saat tampil di Camp Nou bukan hanya mendapat aplaus dari fansnya sendiri, tetapi juga banyak siulan. Hal itu dilaporkan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo.

Kekesalan para pendukung itu tampaknya terutama berkaitan dengan cedera gelandang Belanda tersebut dan cara dia menangani perawatan setelahnya. De Jong mengalami cedera ligamen saat Piala Dunia di Amerika Utara ketika membela tim nasional Belanda, yang tingkat keparahan sebenarnya baru diketahui belakangan.

De Jong bantah tudingan - dan menyerang jurnalis

Namun, sumber utama kemarahan itu adalah laporan yang menyebut pemain berusia 29 tahun tersebut ngotot menolak operasi untuk cederanya dan lebih memilih jalur perawatan konservatif. Meski begitu, De Jong sendiri dengan tegas membantah gambaran tersebut dan secara khusus mengkritik pemberitaan jurnalis Spanyol Gerard Romero.

"Saya melihat banyak hal dikatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan." Ia menegaskan bahwa dirinya melakukan segalanya "untuk kembali secepat mungkin dan dalam kondisi baik".

Akibat cederanya, de Jong diperkirakan masih akan absen dari FC Barcelona selama beberapa bulan lagi. Setidaknya, klub Catalan itu telah merekrut pengganti ternama di lini tengah: Rodri baru-baru ini bergabung dengan tim asuhan Hansi Flick sebagai juara dunia yang baru dinobatkan dan saat ini barangkali gelandang terbaik di dunia.

Barcelona belum lama ini meresmikan perekrutan pemain Spanyol tersebut dan akan membayar 76,5 juta euro kepada Manchester City. Rodri menandatangani kontrak hingga 2030.