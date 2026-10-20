Ruang ganti Manchester United tengah dilanda keributan, menurut Gary Neville kepada Sky Sports. Mantan pemain itu cukup yakin Amad Diallo dan Lisandro Martínez telah berselisih.

Pekan lalu, Manchester United kalah tanpa banyak perlawanan di Liga Champions. Bertandang ke markas Atlético Madrid, The Red Devils takluk 2-0.

Seusai pertandingan, Martínez berbicara di depan kamera Amazon Prime. Dalam wawancara yang bernada keras itu, ia secara terbuka mengkritik direktur teknik klub.

Menurut Martínez, investasi untuk memperkuat skuad klub pada musim panas lalu jauh dari cukup. Ia berharap lebih banyak. Pernyataannya menuai banyak kritik. Klub mempertimbangkan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya selama satu tahun.

Pertandingan berikutnya COM Champions League 12.45 MUN

Setelah wawancara bek Argentina itu, Diallo mengunggah pesan di Snapchat. Ia menulis: "Benar-benar memalukan, saya sampai tak bisa berkata-kata." Pesan itu juga menimbulkan kehebohan.

Neville yakin unggahan Diallo ditujukan kepada Martínez. "Saya percaya mereka benar-benar terlibat perdebatan sengit di ruang ganti. Mereka bertengkar. Seratus persen. Mustahil mereka tidak membahas persoalan ini dengan Martínez."

"Jika Anda memikirkan pesan Snapchat Amad Diallo, pesan itu ditujukan kepada rekan setimnya. Jadi, jelas mereka bertengkar. Martínez sudah kelewatan, tetapi Amad juga," pungkasnya.