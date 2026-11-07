Kylian Mbappe melanjutkan ketajamannya yang mengesankan bersama Real Madrid, setelah merobek gawang Valencia dalam kemenangan 3-0, Sabtu malam, pada laga pekan ke-12 Liga Spanyol.

Mbappe mencetak gol ketiga untuk Los Blancos pada menit ke-75, memastikan kemenangan Real Madrid yang golnya dibuka oleh Federico Valverde pada menit ke-28, sebelum Guler menambah gol kedua pada menit ke-36.

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Menurut statistik yang dipublikasikan oleh jurnalis Spanyol Alexis "Mister Chip" melalui akunnya di platform X, Mbappe telah mencetak gol dalam 7 pertandingan beruntun bersama Real Madrid, menyamai sejumlah rentetan gol yang pernah diraih oleh legenda klub, Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.

Daftar tersebut menunjukkan keunggulan Ronaldo dalam hal ini, setelah ia mencetak gol dalam 12 pertandingan beruntun pada 2014 dan 2018, serta mencatatkan rentetan lain sebanyak 10 pertandingan pada 2014, 8 pertandingan pada 2012 dan 2013, serta 7 pertandingan pada 2012.

Adapun Benzema, ia pernah mencetak gol dalam 7 pertandingan beruntun pada 2021 dan 2022, sementara Mbappe sendiri memiliki rentetan yang lebih panjang dari yang sekarang, setelah merobek gawang dalam 8 pertandingan beruntun sepanjang 2025.

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