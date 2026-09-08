Majalah "France Football", bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", memulai pengumuman daftar resmi kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026 pada hari Selasa ini, yang merupakan penghargaan terpenting dan paling bergengsi di dunia sepak bola, setelah musim luar biasa yang menyaksikan persaingan sengit antara para bintang sepak bola, baik di level kolektif maupun individu.

Pengumuman daftar akhir ini datang setelah berbulan-bulan pemantauan dan penilaian terhadap performa para pemain bersama klub dan tim nasional mereka, karena penghargaan ini didasarkan pada apa yang ditampilkan para pemain sepanjang musim yang telah berlalu, baik dari segi gelar yang diraih, angka-angka individu, maupun pengaruh teknis di dalam lapangan.

Musim lalu menyaksikan banyak peristiwa menonjol, baik di level kompetisi domestik di liga-liga besar Eropa, maupun Liga Champions Eropa, di samping Piala Dunia 2026, yang menjadikan perlombaan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, seiring bersinarnya sejumlah besar bintang dan penampilan mereka yang mengesankan.

Akun-akun resmi penghargaan ini mulai mengumumkan secara bertahap nama-nama kandidat peraih penghargaan bergengsi tersebut, dan kami akan terus memperbarui daftar nama untuk Anda segera setelah dipublikasikan.

Pengumuman dimulai dengan penghargaan Klub Terbaik kategori Wanita, dan penghargaan ini mengungkap kandidat pertama, yaitu klub Barcelona, juara Liga dan Liga Champions Eropa, yang bersaing dengan runner-up Liga Champions Bayern Munich, Manchester City dari Inggris, dan Lyon dari Prancis.

Kini tiba waktunya untuk pengumuman penghargaan Tim Terbaik untuk kategori Pria, dimulai dengan Arsenal, juara Premier League dan runner-up Liga Champions, yang bersaing dengan Bayern Munich juara Bundesliga, Bodo/Glimt dari Norwegia, Flamengo dari Brasil, dan Paris Saint-Germain dari Prancis.

Penghargaan Ballon d'Or diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik di dunia, berdasarkan pemungutan suara dari sebuah panel jurnalis olahraga yang mewakili berbagai negara di dunia, di mana pemenang dipilih menurut beberapa kriteria, yang paling utama adalah performa individu dan kolektif, sportivitas, serta konsistensi level sepanjang musim.

Acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or dijadwalkan digelar pada 26 Oktober 2026 di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan ini, di mana selama acara tersebut akan diumumkan peraih Ballon d'Or, di samping pengungkapan para peraih penghargaan individu lainnya, seperti penghargaan "Yashin" untuk kiper terbaik, dan penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik, di samping penghargaan pelatih terbaik, klub terbaik, dan sejumlah penghargaan lainnya.

Ballon d'Or mendapatkan perhatian besar dunia setiap tahun, sebagai tolok ukur paling menonjol untuk menobatkan pemain terbaik di dunia, di tengah sorotan luas dari publik dan media, terutama dengan semakin memanasnya persaingan antara para bintang sepak bola terkemuka untuk meraih penghargaan paling berharga di level individu.

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